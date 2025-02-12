教宗：人工智能应成为消除贫困、保护语言与文化的工具

在巴黎举行的人工智能峰会期间，教宗方济各于2月11日致函法国总统马克龙，呼吁创建一个平台，让这些新技术能够成为消除贫困、保护文化和生态可持续性的工具。他表示：“我希望未来的峰会能够更加深入地考虑人工智能对人际关系、信息传播和教育的社会影响。”

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各在致法国总统埃马纽埃尔·马克龙的信函中引用了布莱兹·帕斯卡（Blaise Pascal）的名言：“不要忘记，只有人心才能揭示我们存在的意义。”这一引言是教宗信函的解读钥匙，回应了当下一个至关重要的话题。教宗指出，心灵永远不会欺骗我们，“而算法却可能被用来操控和误导”。

研究人工智能对人际关系、信息传播和教育的影响

在信函中，教宗方济各提到近期发表的文件《古老与现代：关于人工智能与人类智慧关系的说明》（Antiqua et Nova），并期望未来的峰会能够更加深入地探讨人工智能对人际关系、信息传播和教育的社会影响。教宗再次表达了他在其训导中逐步形成的全人发展观，而这一观点早在他的前任若望保禄二世在《人类救主》通谕（Redemptor Hominis）中也曾提到过：

“然而，根本问题依然且永远是人类学的议题，也就是：‘人，作为人，在科技进步的背景下，我们是否能够变得‘真正更好，即更具灵性成熟，更多意识到人性的尊严，更有责任感、对他人更开放，尤其是对最需要帮助的人和最弱小的人’。我们最终的挑战是人类，且永远是人类；我们决不能忘记这一点。”

为“没有声音”的人创建一个共享平台

教宗方济各呼吁不要忽视穷人、被忽视的人，以及那些通常不参与决策过程的人的声音。因此，教宗基于他在2024年世界和平日文告中已经表达过的观点，再次提出希望：“我希望巴黎峰会能够致力于创建一个具有公共利益的人工智能平台；并且希望每个国家都能在人工智能中找到一项既能推动发展又能消除贫困的工具，同时也能保护地方文化和语言。只有这样，地球上的各民族才能共同参与数据的创建，这些数据将被人工智能使用，展现全人类真正的多样性和丰富性。”

创新服务于公益

正如教宗方济各在普利亚（Puglia）七国集团峰会上所言，他坚信如果没有适当的监管，人工智能“虽然是一个‘迷人’的新工具，但也可能展现出它最‘可怕’的一面，成为对人类尊严的威胁”。教宗强调，“健康”的政治应当将技术创新置于追求共同利益的更大计划中，正如他在《愿祢受赞颂》通谕中多次强调的那样：

“我坚信，人工智能可以成为科学家和专家们的一项强大工具，帮助他们共同寻找创新和创造性的解决方案，促进我们星球的生态可持续性。”

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