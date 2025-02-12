教宗公开接见：天主以希望的计划改变生命

教宗方济各在周三公开接见活动中阐明，耶稣「卑微」地进入历史，诞生在后院养动物的地方。首批见证默西亚降临的是牧人，虽然他们的「文化涵养不深，生活在社会的边缘」，但是我们需要向他们学习在天主前感到惊喜的能力，并要能够「守护天主托付给我们的一切，例如：才华、神恩、我们的圣召，以及在我们周遭的人」。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各2月12日在梵蒂冈保禄六世大厅主持周三公开接见活动，继续以希望为主题的要理讲授，谈论基督诞生于白冷城和牧人朝拜圣婴的事迹。如同上一周那样，教宗再次把讲稿交给圣座国务院的吉罗利（Pierluigi Giroli）神父来宣读。他说：「由于我的支气管发炎，我没办法继续念下去。希望我下次做得到。」

天主以祂希望的计划改变我们的生命

在要理讲授中，教宗首先讲述了天主子降生成人的历史及社会背景，尤其是祂降临在人们中间的方式，即「卑微」。

祂诞生在后院养动物的地方。在这卑微又简陋中，教宗邀请大家看得更远：「让我们祈求上主使我们懂得在软弱中看见耶稣圣婴独特的力量。天主子来是为了让世界焕然一新，以祂对全人类充满希望的计划来改变我们的生命。」

教宗阐明，「天主子进入历史，成为我们旅途的伙伴，在母胎内就展开了旅途」。那时候，圣母玛利亚「从纳匝肋到匝加利亚和依撒伯尔的家，然后在孕期已满的时候，从纳匝肋去白冷城进行登记」。

天主子谦逊地来到世界上

耶稣是「从天降下的食粮，以消除世界上的饥渴」（参阅：若六51）。祂在凯撒奥古斯都的时代诞生在白冷城，意即「面包之家」。因此，祂生在一个「确实可以追溯到的时期」，以及「明确指示出来的地理环境」。

教宗方济各引用本笃十六世的著作《耶稣的童年》，重申天主子来不是为了拆解「世界的架构」，而是要「从内部去光照它、重新创造它」。

「圣史路加如此为我们展现出，天主不是带著冠冕堂皇的宣讲来到世界上。祂不在喧闹中彰显自己，却谦逊地展开旅途。这事件的首批见证人是谁？是几个牧人：他们是文化涵养不深的人，由于持续跟动物接触，身上的味道不好闻，他们生活在社会的边缘。」

牧人领受耶稣诞生的喜讯

简而言之，牧人获选领受救世主诞生的喜讯，而天主向来让祂的子民认识到自己是个牧者（参阅：创四十八15、四十九24；咏廿三1、八十2；依四十11）。

「这么一来，牧人学会在一个卑微至极、留给动物的地方，众人引颈期盼的默西亚诞生了，为他们诞生，为成为他们的救主、他们的牧者。这消息使他们的心扉向美妙之事敞开，向歌颂和报喜敞开。」

在天主前感到惊喜的能力

诚如在《美妙的景象》宗座牧函中所阐释的，教宗重申：「牧羊人不像其他许多人，总为很多事情忙碌不已；牧羊人成为首批证人，看到最要紧的事：救赎的恩典。正是最谦卑和最贫穷的人，迎接了降生成人的天主。」（5号）因此，我们需要向他们学习如何简朴地向天主敞开自己。

教宗最后总结道：「让我们也祈求恩宠，好能同牧人一样在天主前感到惊喜并高声赞颂，守护祂托付给我们的一切：才华、神恩、我们的圣召，以及在我们周遭的人。」

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