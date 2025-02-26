庞贝圣母朝圣地创建者隆哥将荣列圣品

教宗授权圣座封圣部颁布法令，册封真福隆哥和委内瑞拉的“穷人的医生”真福埃尔南德斯为圣人。新的可敬者中，也包括意大利宪兵达奎斯托，他为了拯救一群免遭纳粹报复的人而献出自己的生命。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各2月24日在罗马杰梅利医院接见圣座国务卿帕罗林枢机和副国务卿佩纳总主教时，授权圣座封圣部颁布法令，册封两位真福为圣人。在新的五位可敬者中，也有两名奉献生命的天主忠仆。

圣座封圣部通知，针对真福埃尔南德斯（José Gregorio Hernández Cisneros）和真福龙哥（Bartolo Longo）荣列圣品的请求，教宗予以接受，并“决定将召开有关接下来册封圣人的枢密会议”。

真福埃尔南德斯是平信徒，被称为“穷人的医生”，他于1864年10月26日在委内瑞拉特鲁希略出生，1919年6月29日在委内瑞拉加拉加斯去世。

真福隆哥也是平信徒，1841年2月10日在意大利拉蒂亚诺出生，1926年10月5日在意大利庞贝去世。他是庞贝玫瑰经圣母朝圣地的创建者，是玫瑰经使徒。

在新的可敬者中，有两位天主的忠仆是生命的奉献者，他们分别是：美国教区司铎卡帕恩（Emil Joseph Kapaun），以及意大利宪兵达奎斯托（Salvo d’Acquisto）。他们两人的命运都交织著英勇芳表、扣人心弦的事件和信德。

卡帕恩神父于1916年4月20日在美国堪萨斯州出生。他年纪轻轻就回应了司铎圣召，进入修院读书。1941年，美国参战后，他以随军司铎的身份入伍，1944年被派往印度－缅甸地区。随著朝鲜冲突爆发，他跟著部队踏上朝鲜半岛。1950年11月1日，云山战斗期间，这位随军司铎拒绝逃跑，留在战场帮助受伤的人。卡帕恩神父被逮捕并关押在俘虏营，他在那里为其他3500名俘虏从事使徒工作，忍受一切痛苦和匮乏。由于缺乏粮食和衣物，以及恶劣的监禁条件，卡帕恩神父变得十分虚弱，因此1951年复活节后的一周，他不支倒地，然后被带到“死亡之家”，也就是一个不给俘虏提供水、粮食和治疗的地方。1951年5月23日，他与世长辞。

达奎斯托（Salvo d’Acquisto）于1920年10月15日在意大利那不勒斯出生。他18岁就加入宪兵行列，1940年至1942年期间被派往利比亚，在那里展现出正直的操守和虔敬的信仰，时常公开划十字圣号或诵念《玫瑰经》。他升任副准将，被派往罗马近郊的帕利多罗。1943年9月8日停战后，敌人纳粹的一支部队于同月22日进驻到帕利多罗。几名士兵分辨出几个装有军械的箱子，鲁莽地大力重压，引发爆炸，造成一名军人死亡、另外两人受伤。纳粹指挥官怀疑这是一起袭击事件，由于那段期间达奎斯托的长官不在，宪兵队听从达奎斯托的指令，所以纳粹指挥官下令将他逮捕。这名副准将解释这是一场悲惨的意外，但是纳粹份子决定加以报复，抓捕了22人，逼迫他们挖一个大坑，准备将他们全部枪毙。这时候，达奎斯托供称自己是唯一要对事故负责的人，其交换条件是要释放其他所有的人。这名年仅23岁的宪兵立即遭到枪杀，其他人质得以逃过一劫。他的这个决定在圣座封圣部的法令中获得认可，因此授予可敬者的称号。

此外，三位天主的忠仆和婢女的英勇圣德也得到承认，获得可敬者的称号。他们是西班牙司铎、意大利司铎和波兰女平信徒。

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