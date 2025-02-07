教宗：分裂的基督徒如同“瓦片”，在唯一的信仰中重新合一

教宗接见古东方正教会年轻司铎和隐修士，特别省思了“信经”的含义：它是基督信仰的真理的和谐表达，以及信徒之间辨认出彼此的凭证。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各2月6日在梵蒂冈接见了在罗马学习访问的古东方正教会的年轻司铎和隐修士。他指出，在走向合一的道路上，在“唯一的信仰宣认”下，“信经”能够将基督信仰不同派别，就如分裂的“瓦片”聚集起来，如同“瓦器中的宝贝”一样保护起来（参阅：格后四7）。

在庆祝尼西亚大公会议1700周年的背景下，亚美尼亚、科普特、埃塞俄比亚、厄立特里亚和马兰卡里教会团体聚集在圣玛尔大之家具有更深层的意义。所有基督徒共同接受尼西亚大公会议“宣认的信经”。

在神学意义上，“信经”表达了基督信仰真理的和谐。在教会学的意义上，则令人想到信经作为一种“符号”的原始含义，即：把一个凭证分成两半，合起来辨认出彼此。今天，基督徒蒙召通过他们的信仰来表明自己的身份，“只有与他人一起，才能找到圆满的合一”。

信经的第三个含义是灵修上的意义，它最初使用的是第一人称复数，即“我们信”。“与天主的结合需要通过我们基督徒之间的合一而来，也就是我们要宣认同一的信仰。如果魔鬼制造分裂，那么信经则使之合一！要是我们每一次诵念信经时，都能感受到与各个传统的基督徒团结在一起，那该有多好。”

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