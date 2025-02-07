教宗：世界多地似乎失去生孩子的热情

教宗方济各接见意大利卡拉布里亚行政区的助产士、妇产科医生和医护人员，敦促他们扭转低出生率的趋势。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各2月6日在他的寓所圣玛尔大之家接见意大利卡拉布里亚行政区妇产科职业工会成员。教宗称他们的「职业极其美好」，是「一首生命之歌」。

教宗首先指出在意大利和欧洲的低出生率问题。他说：「人们似乎失去了当母亲和父亲的热情，视之为困难和麻烦的源头，而非对创造力和幸福的新视野敞开大门的方法。」这现象严重受到社会和文化环境的影响，为此教宗鼓励他们「扭转低出生率的趋势」。

接著，教宗谈论了「专业领域、人性敏锐和祈祷」这三个相辅相成的领域。专业素养是「平信徒成圣的道路」，专业能力是平信徒更好地行爱德的工具。

谈到人性敏锐，教宗指出，「诞育子女是人生的关键时刻，一个人会感到脆弱，所以更需要亲近、温柔和温暖。在此情况下，身边有个敏锐又体贴的人」，必定助益良多。

祈祷则是「隐而不见却十分有效的良药，因为它能治愈灵魂」。产科人员「有时候能与病患一同祈祷，其它时候则是要尊重所有人的信仰和道路，谨慎且谦逊地在心中向天主献上祈祷」。

教宗最后期勉他们，面对天主托付给他们的父母和婴孩，「要感到有责任为他们祈祷，尤其是在感恩圣祭、朝拜圣体和日常简单的祈祷中」。

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