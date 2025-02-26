教宗要理讲授：让我们效法西默盎和亚纳这两位希望的朝圣者

教宗方济各为2月26日例行的周三公开接见活动准备了要理讲授，省思献耶稣于圣殿的事迹，称西默盎和亚纳是「希望朝圣者」的典范，并邀请我们加以效法。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各虽然取消了2月26日周三公开接见活动，却持续从他的病房讲授要理。圣座新闻室当天发表了教宗为此准备的要理讲授稿件。

圣父教宗继续以「耶稣基督、我们的希望」为主题的系列要理讲授，省思了献耶稣于圣殿的奥迹。那时候，耶稣出生满40天，圣母玛利亚和大圣若瑟遵守梅瑟的法律，带耶稣到圣殿去献给上主。教宗解释道，这展现出玛利亚和若瑟不仅让耶稣「融入家庭、子民及盟约，而且关心祂的成长」。与此同时，他们「在理解一个远超过于自身的圣召方面」也逐渐有所成长。

信望爱的见证人

接著，教宗将目光转向另外两名在圣殿里的人：年迈的西默盎和亚纳。

西默盎渴望天主对以色列的诺言实现。他受到启发，将耶稣圣婴抱在怀中，并且因为看见以色列的救主而深感安慰。他「以一首由衷感激的赞歌」来表达感受，这首歌后来在教会内成了一天结束时诵念的祷词。

教宗称西默盎是「信德的见证人，他领受了恩典并将恩典传给别人；他是望德的见证人，望德从不叫人蒙羞；他是天主圣爱的见证人，这份爱以喜乐与平安充满人心」。

心灵重燃希望

在西默盎身边的亚纳是一生事奉上主、虔心祈祷的寡妇，她也在耶稣圣婴身上看见了救恩。教宗阐明，亚纳一看见耶稣圣婴，就称谢以色列的天主「在这名婴孩身上救赎了祂的子民，并与他人谈论祂，慷慨地传扬先知性的话语」。

教宗指出，「在耶路撒冷的圣殿内，心灵重新燃起希望，因为基督、我们的希望得以进入其中」。

希望的朝圣者

教宗最后邀请信众效法西默盎和亚纳这两位「希望的朝圣者」。他们能够看穿表象，「知道如何喜乐地迎接天主的降临，在弟兄姊妹心中重新燃起希望」。

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