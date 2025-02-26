教宗四旬期文告：不可自以为是，却要缔造团结

走人生路时，「既不践踏也不打压他人」，不让任何一个人「掉队或感到被排斥」：这是教宗方济各在2025年四旬期文告中提出的劝勉，其标题是《在希望中我们同行》。

（梵蒂冈新闻网）今年四旬期，我们要战胜「自以为是和只关心自己需求的诱惑」，更要在人生路上做个「最佳旅人」，陪伴「处境不幸和遭受暴力」的人。教宗方济各在2025年四旬期文告中如此表示，这道文件的标题是《在希望中我们同行》。

教宗敦促信众与他们团体内身心灵脆弱的人进行实际交流，不可忘记那些处于边缘地带的弟兄姊妹。基督徒在人生旅途中「朝著同一个目的地」前进，应当在一个充满张力和分裂的世界里缔造团结。

关怀他人的现况

人们在圣年踏上朝圣之旅。教宗由此提起以色列子民走向应许之地的旅程。他指出，「我们在谈论圣经《出谷纪》时，不能不想到今天逃离不幸和暴力处境的众多弟兄姊妹，他们为自己和挚爱寻求一个更好的生活」。

教宗的目光始终转向最脆弱的人。他鼓励基督徒在这段为复活节做准备的时期接受「一些移民或朝圣者具体现况」的质问，省思我们究竟是待在自己的舒适圈里「静止不动」，或者我们在寻找道路来走出「罪恶及缺乏尊严的情况」。我们要在「自己的生活、家庭、工作场所、堂区或修会团体」检视我们是否「能与他人携手同行、给予聆听，克胜自以为是和只关心自己需求的诱惑」。

教宗勉励我们在这四旬期发现天主对自己的期许，好能成为「迈向天父的家的最佳旅人」。

在这条路上缔造团结

「基督徒蒙召同行，切莫作独行的旅人。天主圣神催促我们走出自我，走向天主和弟兄姊妹，绝不可自我封闭」。

「同行意味著缔造团结，这要从天主儿女共有的尊严做起；同行意味著并肩前进，既不践踏也不打压他人，不助长嫉妒或虚伪，不让任何一个人掉队或感到被排斥。我们朝著同一个方向迈进、朝著同一个目标前行，怀著关爱和耐心彼此聆听。」

教宗尤其向教会成员发出这份邀请：「我们要在上主的台前问自己，我们是否能以主教、神父、度奉献生活者、平信徒的身份同心协力为天主的国效劳；我们是否对那些接近我们和疏远的人怀著接纳的态度做出具体行动；我们是否让人感到他们是团体的一员，或者把他们边缘化呢？」

希望引领我们

教宗在文告的结尾处期勉信众在这旅途上要相信希望，「对天主和祂伟大的许诺、永生有信心」。谈到2025禧年的主题，即「希望的朝圣者」，教宗强调：「我们必须自问：我是否坚信天主宽恕我的罪过？或者我的行为举止展现出一副可以自救的样子？我是否渴望救恩，呼求天主的助佑并加以接受？我是否具体活出希望，让希望帮助我解读历史事件，推动我为正义、友爱、照料共同家园而努力，尽力不让任何人掉队？」

教宗最后写道，但愿希望「为我们是四旬期旅程的前景」。「耶稣是我们的爱与希望，祂死而复活且永远活著，光荣地为王。死亡化为胜利，基督徒的信德与伟大望德即在于此：在基督的复活内！」

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