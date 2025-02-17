教宗弥撒讲道：艺术化痛苦为希望

教宗方济各为禧年艺术家庆典准备的弥撒讲道由门东萨枢机宣读。教宗省思了艺术家作为「美的守护者」的角色，称他们能「俯身亲近世界的创伤」。

（梵蒂冈新闻网）艺术能提供一种「有急切感的平安」，叫人不脱离生活的现实处境。艺术家有义务予以实践，守护那藏在历史曲折中的美，帮助「人们不迷失方向」。教宗方济各在禧年艺术家庆典的弥撒讲道中如此表示。这台弥撒于2月16日主日上午在圣伯多禄大殿举行，教宗由于在罗马杰梅利医院住院的缘故，无法亲自主持弥撒圣祭。他在事先准备好的讲道中强调了艺术家「化痛苦为希望」的责任。

圣座文化教育部部长门东萨（José Tolentino de Mendonça）枢机主持这台弥撒，在礼仪开始时表示：「我们首先念及教宗方济各。让我们为他的健康祈祷，感谢他不断为我们指出的愿景及提供的支持。」

门东萨枢机宣读了教宗准备好的弥撒讲稿。这篇讲道从该主日选读的福音出发，对圣史路加记载的真福八端进行了阐释（参阅：路六17、20-26）。

教宗指出，耶稣的话语「颠覆世界的逻辑」，邀请世人「以新的目光看待现实情况」，「即使在脆弱和苦难中」也认出美来。

揭开藏于历史中的真善美

当天约有4千人聚集在梵蒂冈圣伯多禄大殿参礼，他们拥有如此「创新」的目光。

教宗表示：「你们的使命不只是创造美，更要揭开那藏在历史曲折里的真善美，为没有声音的人发声，将痛苦化为希望。」

朝圣或迷路？

当今世界面对许多危机，不只有经济和社会方面的，也涉及「心灵」和「意义」层面。教宗鼓励众人反省：我们究竟是朝圣者还是迷路者？我们是「有目的地」的旅客，或是「在闲晃中迷路」的人？

「艺术家有责任帮助世人不迷失方向，不失去希望的前景。」

与美相遇

希望不该因肤浅而淡化，或者变成「安逸的栖身之地」。相反地，希望应当「有如火焰一般燃烧并照明」，它「是与奥妙的相遇，是超越我们自身的美，是对我们提出质问的痛苦，是召叫我们的真理」。

分辨声音

教宗强调，众艺术家共同肩负了一项使命，也就是「发现并揭开那深藏不露的伟大」，使之能以眼睛看到、以心灵感受到。

谈到世界上嘈杂的各种声音，教宗指出，艺术和文化界的男女蒙召去传播「我们最真实的人性之声」，忽略那些诱惑人心的妖媚歌声。

艺术是精神的必需品

现时代「竖立起新的高墙」，差异变成分裂的借口，因此艺术可能会显得肤浅表面。我们要反省的是：现在没有「更迫切、更具体、更必要的事情」要面对了吗？

「艺术不是奢侈品，而是精神的必需品。它不逃离现实，却承担责任，邀请采取行动、引人注意、高声疾呼。美的教育意味著希望的教育。希望绝不脱离生活的现实处境：它历经日常的奋斗、生活的辛劳、我们时代的挑战。」

希望不是幻影

教宗最后总结道，艺术家的愿景必须具有先知性，积极推广真福八端的「颠覆逻辑」。「你们切莫停止寻找、提问和冒险。」

「你们要记得：希望不是幻影；美不是乌托邦；你们的恩典绝非偶然、而是召叫。你们要慷慨地、热情地、怀著爱去回应。」

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