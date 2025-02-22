杰梅利医院记者会：教宗对治疗有反应，但还没脱离危险

教宗方济各在罗马杰梅利医院住院治疗一周后，该医院举行记者会，说明教宗的健康状况。教宗对加强版的治疗有反应，卡尔博内医生指出，「只需要调整一丁点」，就能打破原本的平衡。这位医生确认，教宗的心脏很强健。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室2月22日上午通知：「教宗方济各休息得很好。」教宗于罗马杰梅利综合医院住院治疗一个星期以来，不幸地有一些媒体机构发布了有关教宗健康状况的不实信息。杰梅利医院于2月21日傍晚举行记者会，对这几天流传的假新闻加以澄清。记者会上清楚表明，圣座新闻室至今发布的新闻稿都是与照顾教宗的医生们一起准备并取得共识的。再者，记者会也强调，新闻稿提供了一切有用且必要的内容，从未隐瞒任何事，因为这也是教宗所愿的。

杰梅利医院外科部主任兼医院团队负责人阿尔菲里（Sergio Alfieri）教授、梵蒂冈城国医疗卫生局副局长兼教宗医疗联络人卡尔博内（Luigi Carbone）医生在记者会上发言。他们证实，为治疗教宗，推进了重要的协作工作。杰梅利医院的医生们公开表扬护理人员斯特拉佩蒂（Massimiliano Strappetti），大力赞许这个「非凡的人多年来细心照护圣父教宗」。

慢性病旧疾复发

教宗「原先在寓所治疗传染性疾病和呼吸急促，就像任何一个高龄88岁的患者这段时间刚得流感时」会做的那样。阿尔菲里如此表示，并且明确指出，「圣父教宗始终希望我们说出实情。我们立刻消除所有未说之事的阴影。你们所读到的就是事实真相」。

教宗罹患的慢性病是支气管扩张症，他有支气管哮喘，会旧疾复发。这说明在他的年纪，如此病情会使他被定义为脆弱的病人。教宗的肺部有几处微生物感染：「有病毒、真菌和细菌。慢性病无法根治，但能缓解。」

此外，医师们也重申，教宗在病发初期听从医嘱，接受了「适当且正确的治疗」。现在需要使用可的松，其副作用是「会造成免疫力下降，血糖升高，而这情况是感染的温床；你必须用特定的治疗，然后追加其它的治疗。我们的工作并不容易。因此，要是问：教宗脱离危险了吗？答案是否定的」。

教宗对加强版的治疗有反应

阿尔菲里表示，21日上午，医师团队确认教宗的病情有所好转。「相较于他刚进医院的病情状况，他现在正大有改善，但病情会起变化」。教宗接受了大量的药物治疗。

卡尔博内表明，教宗「此刻对治疗有反应」，医生并未改变他原本的治疗方案，而是予以加强。「只需要调整一丁点，就能打破原本的平衡」。卡尔博内确认，教宗的心脏很强健：「当我们说教宗很脆弱时，我们同时也说他是个十分坚强的病人。他得到非常妥善的追踪。」

阿尔菲里指出，教宗「有时候会呼吸不过来，这种感觉很不舒服」。提到教宗深爱教会、不遗余力的性格，这位医生表示，他「持续工作、阅读、签署文件，妙语如珠」。显然，他把教会放在前面，但他在圣玛尔大之家时也照常地接受了治疗。

住院时间视病情需要而定，肺炎治疗是条长路

教宗住院的时间将视病情的需要而定，直到他不再需要医院的治疗为止。因此，阿尔菲里阐明，住院时间不只是一周而已，这位医生反复解释，治疗肺炎的时间通常很长：教宗「至少下个星期整周的时间」都要住院；「他必须等到健康状况良好时才能出院！」

依照医生的叮嘱，教宗这几天住院期间，除了两三个密切合作者以外，他不可以会见外部人员。他没有插任何的管子。他自主呼吸，自行用餐。医师团队强调，圣父教宗依然幽默风趣，而且没有卧床不起。医生进入教宗病房时，问候他说：「早上好，圣父教宗。」教宗则回答：「早上好，圣善的孩子。」

细菌进入血液的危险

考虑到教宗的年龄和他的呼吸道问题，万一发生败血症，就真的很难医治了。在记者们的提问下，医师们表明，这是他们此刻普遍的担忧。事实上，危险在于细菌进入血液中；到了那一步，就必须分辨出细菌出现在其他器官的什么位置。然而，这种情况今天并不存在。

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