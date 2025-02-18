教宗在杰梅利医院住院：没有发烧、病情稳定

教宗方济各于2月14日住院，圣座新闻室持续提供最新进展：教宗继续按照拟定的方案接受治疗，17日上午领了圣体，做一些工作，阅读文件。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室２月17日傍晚通知：「圣父教宗的体温继续保持正常，他正持续按照拟定的方案接受治疗，病情稳定。今天早上他领了圣体，然后做一些工作，并阅读文件。」

教宗方济各不断收到许多慰问和关怀的讯息。圣座新闻室指出，教宗大为感动。「他尤其想要向此刻住院的人们表示感谢，因为他们通过绘画和祝福的讯息表达情感与关爱。教宗为他们祈祷，也请他们为他祈祷」。

教宗自2月14日住院以来，检查结果显示他的呼吸道感染了多种微生物。圣座新闻室17日上午的通报指出，有鉴于「检验结果呈现出的复杂病况，需要适度地住院治疗」。治疗方案也有所调整。

由于教宗住院时间的延长，2月19日的周三公开接见活动取消。虽然如此，教宗不愿意失约于加沙天主堂团体，依然在罗马时间晚上7点致电关怀加沙本堂神父罗马内利和所有躲在堂口避难的人。

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