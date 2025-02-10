教宗主持禧年军警庆典弥撒：为天主圣爱勇敢作证

教宗方济各为禧年军警庆典主持弥撒，向他们致以感谢，并期勉他们在狂风暴雨中努力不让「船」翻覆。

（梵蒂冈新闻网）「要勇敢地为我们天主父的圣爱作见证。」教宗方济各2月9日主日在圣伯多禄广场为武装部队的禧年庆典主持弥撒圣祭，强调了这点。当天的福音讲述了耶稣在革乃撒勒湖的行动（参阅：路五1-11），教宗从耶稣的三个举动展开省思，即：看见、上船和坐下。

在看似失去一切时，天赐的希望坚忍不拔

教宗首先指出，耶稣带著分辨的目光在人群中「看见」两艘靠岸的船，以及渔夫们失望的表情。后者彻夜劳作，却空手而归。教宗强调，耶稣的眼神充满怜悯，我们切莫忘记天主始终关怀我们、怜悯我们、温柔善待我们。

其次，耶稣看见渔夫们灰心丧志，走上那艘属于西满的船，借以进入西满的生命，分享他的失落感和一无所获。

这举动意义深远。教宗阐明，「耶稣不像我们常做的那样坐在一旁，对事情的进展冷眼旁观，然后忿忿不平地抱怨。相反地，祂采取行动，走到西满身边，在艰难时刻花时间与他同在，选择登上他的生命之船」。

谈到耶稣的第三个举动，圣父教宗指出，耶稣一上船就坐下来教训群众。看见这些渔夫眼中的挫折感，「耶稣登上船去宣讲福音，把光明带进那失望的黑夜，讲述在人生的奋斗中也有天主的美善，并重申在看似失去一切的时候，希望依然坚忍不拔」。

每当天主进入我们人生的船，带给我们天主圣爱的喜讯，持续陪伴并支持我们时，「生命开始更新、希望获得新生、热情重新点燃，我们可以再次往海里撒网」。

军警不可让船沉下去

面对参加禧年活动的军人和警察，教宗表示，他们肩负一项「涵盖社会和政治许多面向的任务，即：保卫国家、维持安全、维护守法与正义」。

教宗鼓励他们「登上船」，因著他们的制服、纪律、勇气和誓言，不仅看到罪恶时要举报，而且要「在暴风雨中登上船，为善、自由和正义效劳，努力不让船沉没」。

圣善的驻军司铎

接著，教宗谈及驻军司铎的任务。「他们的工作不是要祝福不合常理的战争行动」。相反地，他们在军警之间「有如基督的临在，渴望与之同行，给予聆听和关怀，鼓励他们划向深处，在日常任务上予以支持」。

驻军司铎作为道德和灵性的支持，陪伴军警踏出每一步，「帮助他们在福音的光照下履行使命，追求公众利益」。

教宗最后向军警表达感谢之情，叮嘱他们保持警醒，并且勉励他们「为我们天主父的圣爱作见证」。

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