教宗任命彼得里尼修女为梵蒂冈城国政府主席

彼得里尼修女将从2025年3月1日起担任梵蒂冈城国宗座委员会主席，以及梵蒂冈城国政府主席。此前，教宗已于今年元月19日宣布了这项任命。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室2月15日公布，教宗方济各任命彼得里尼（Raffaella Petrini）修女为梵蒂冈城国宗座委员会主席，以及梵蒂冈城国政府主席。彼得里尼修女现职为梵蒂冈城国政府秘书长。这项任命早在今年元月19日播送的一档意大利电视台节目（Che tempo che fa）中公诸于世。

这位修女是朝拜圣体方济各修女会（FSE）的成员，自2005年起一直在圣座万民福音传播部任职。她于1969年1月15日生于罗马，在罗马路易斯大学（LUISS）完成政治学学业，后来又在宗座圣多玛斯大学取得博士学位。她从2022年起担任梵蒂冈城国政府秘书长，将在现任成国政府主席贝赫斯（Fernando Vergéz Alzaga）枢机3月1日年满80岁之际接替他的职务。

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