教宗建立为圣座募捐委员会

教宗方济各以亲笔信建立了为圣座募捐委员会，由圣座国务院一般事务部门主任主持，目的是激励信众、地方主教团和其他潜在恩人作出贡献。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各以一封2025年2月11日签署的亲笔信建立了为圣座募捐委员会。这个新机构的「特殊职责是要以适当的宣传来激励信众、地方主教团和其他潜在恩人作出贡献，强调它对于宗座使命和爱德工作的重要性，并且为圣座部会和梵蒂冈城国政府提出的特定项目从乐意奉献的恩人那里筹集资金。同时，按照现行的法规，各单位仍保有各自的自主性和职能」。

圣座国务院一般事务部门主任主持工作

这个新的委员会目前有5名成员，最多能达到6名成员。在圣座国务院一般事务部门主任坎皮西（Roberto Campisi）蒙席的带领下，其他成员包括：圣座促进基督信徒合一部秘书长帕切（Flavio Pace）总主教、圣座促进人类整体发展部秘书长斯梅里利（Alessandra Smerilli）修女、圣座财产管理局副秘书长皮罗（Silvana Piro）修女、梵蒂冈城国政府副秘书长普利西-阿利布兰迪（Puglisi-Alibrandi）律师。

与其他募集资金协调

该委员会是一个「协调其他募集资金的工具，不论其他这些募捐是否已经制度化，例如依照《天主教法典》第1271条做的奉献，或者圣伯多禄善会的募捐」。该委员会在履行职务时，「尊重个别机构的本质和目的」。

宣传活动

这个委员会将每年决定「宣传活动和要启动的募捐工作」，分辨出「行动范围和实践方法」，规定「所有或部分活动的计划。为了这个目的，它可以将特定的行动任务托付于一名或多名成员」。

此外，该委员会也要每年分辨及评估那些「需要进行募捐才能实现的项目」。除了确定每个项目的优先顺序，以及要开展的活动的优先顺序以外，委员会「在各单位没有提出项目的情况下，也可以事先募集『预备金』」，以备不时之需。

落实相关工作的规范必须在3个月内公布。

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