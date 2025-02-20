教宗要理讲授：让我们效法东方贤士对耶稣圣婴的信仰与希望

正当教宗方济各因双侧肺炎住院治疗的时候，他为周三公开接见活动准备的要理讲授公诸于世。教宗省思了东方贤士朝拜耶稣圣婴的事迹。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各在罗马杰梅利医院接受治疗双侧肺炎的时候，他敦促信友们效法东方贤士的榜样，为耶稣圣婴怀著压抑不住的喜乐。由于医疗团队嘱咐教宗要完全休息，教宗要求圣座新闻室将他为2月19日周三准备的要理讲授稿件公诸于世。在要理讲授中，教宗继续探索福音中主耶稣的童年时光，解释了东方贤士朝拜耶稣圣婴的事迹。

喜乐满溢

教宗审视了东方贤士前去朝拜耶稣圣婴的旅途，强调贤士们离开黑落德那里时，引路的星辰重新出现，带领他们找到耶稣（参阅：玛二9-11）。教宗阐明，这显示出天地万物和先知预言都是天主发言并让人找到祂的话语。

「一看见星辰，这些人心中便涌出一股压抑不住的喜乐，因为圣神触动每一颗真诚寻求天主的心，并使之洋溢著喜乐。」事实上，贤士们一进去就俯伏在地朝拜耶稣圣婴，向祂献上贵重的礼物、那些「配得上君王、配得上天主」的礼物。

朝拜耶稣圣婴

教宗问道：「为什么？他们看见了什么？」「古代的一名作者写道：他们看见『天主圣言取得了一个卑微弱小的身躯；但天主的荣耀没有向他们隐藏起来。他们看见一名婴孩，但他们朝拜的是天主』。」

因此，教宗表示，东方贤士成了外邦人当中的「首批信徒」，他们呈现出天主子民从各国前来、讲各种语言的图像。「我们要步武东方贤士的芳踪。他们是『希望的朝圣者』，怀著莫大的勇气将他们的步伐、心灵和财物都转向上主。祂不只是以色列的希望，也是万民的希望。」

教宗最后邀请所有信众也把最美好的礼物献给耶稣，向祂展现我们的信仰与爱。

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