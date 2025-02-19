教宗感染双侧肺炎，治疗变得更复杂

圣座新闻室在一份公告中通知，教宗方济各18日下午接受胸部CT扫描，检验结果呈现出复杂的病情，需要进一步的药物治疗。尽管如此，教宗精神状态良好。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各从2月14日起在罗马杰梅利医院住院，圣座新闻室19日周三上午表示：「教宗度过了平静的一夜。他醒来，并用了早餐。」圣座新闻室前一天18日傍晚的公告指出：「圣父教宗的化验室化验、胸部超音波和临床症状持续呈现出复杂的病况。」

18日傍晚的公告继续写道：「在支气管扩张症和支气管哮喘的框架下出现了多种微生物的感染，以及需要使用可的松抗生素治疗的情况，这一切使得治疗方案变得更复杂。依照梵蒂冈医疗团队和杰梅利综合医院医师团队制定的医疗方案，圣父教宗今天下午做了胸部CT扫描，结果呈现出双侧肺炎的病征，需要进一步的药物治疗。尽管如此，教宗方济各的精神状态很好。今天早上他领了圣体，一整天有时休息、有时祈祷、有时阅读文件。他为此刻感受到的关怀表示感谢，并怀著感恩的心恳请继续为他祈祷。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html