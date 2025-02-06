教宗任命赵永吉神父为台北总教区辅理主教

教宗方济各2月5日正式任命嘉义教区司铎赵永吉神父为台北总教区辅理主教，赵神父现任嘉义教区秘书长和圣若望主教座堂主任司铎。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室2月5日发表公告称，教宗方济各任命嘉义教区司铎赵永吉（圣名：伯多禄）神父为台北总教区辅理主教。赵神父现任嘉义教区秘书长和圣若望主教座堂主任司铎。

赵永吉蒙席1973年3月28日出生于台湾台中市。他曾就读于辅仁博敏神学院，获得神哲学学士学位，之后，获得辅仁大学宗教学系宗教学硕士学位。

赵永吉蒙席曾担任以下职务：嘉义教区圣若望主教座堂副主任司铎（2001-2002）；嘉义圣母七苦堂区副主任司铎（2002-2003）；台湾总修院副院长（2003-2015）；大林无原罪圣母堂区及圣加大利纳堂区主任司铎（2015-2022）；嘉义安纳家园指导神师、崇仁医护管理专科学校校牧（2016-2022）。自2016年起，他担任嘉义教区秘书长，并自2022年起担任嘉义教区圣若望主教座堂的主任司铎。

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