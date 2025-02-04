教宗敦促斯堪的纳维亚基督徒在战争时期见证团结

教宗方济各接见斯堪的纳维亚禧年朝圣者代表团，敦促他们在战争时期团结在一起见证和解与和平。

(梵蒂冈新闻网) 教宗方济各2月3日周一向来自瑞典、挪威、丹麦、芬兰和冰岛的朝圣者发表讲话，强调了基督徒生活的三大支柱，并表示禧年朝圣是在信、望、爱超性之德中成长的机会。教宗也强调，在欧洲及其他地区持续不断的战争中，需要团结起来共同见证和解与和平。

希望的朝圣者

教宗提到禧年的主题是“希望的朝圣者”，呼吁这些来自北欧的基督徒利用这次罗马之行加深信仰。教宗说：“愿你们在教会共融中属于基督和彼此的意识得到滋养和加深，心灵和思想与基督带来转变的恩宠更圆满地相呼应，好能在回国时充满喜乐的激动之情去分享你们所获得的巨大恩典。”

教宗引用圣保禄的话，提醒这些朝圣者“在基督内受造，去行各种善工”（参阅：弗二8-10）。教宗解释，最伟大的工作是分享福音的救恩讯息，尤其是与那些处于边缘的人们分享。

蒙召去团结和服务

教宗鼓励朝圣者继续他们的福传使命，并强调他们的旅程不应在他们返家时就结束，而是继续实践在他们的日常生活中。最重要的是，教宗敦促斯堪的纳维亚的天主教团体与其他的基督信仰团体合作，特别在这个充满冲突和分歧的世界中，去见证和解、治愈与和平。

随后，教宗也强调了不同宗教间对话的重要性，并敦促朝圣者与其他信仰的人们，特别是与他们国家中的移民共同努力工作。

最后，教宗也向这些来自北欧的朝圣者们提到，青年真福卡洛·阿库蒂斯将于4月27日封圣。

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