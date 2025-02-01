禧年周六接见：我们蒙召不断皈依

在禧年第二次于周六举行的接见活动中，教宗方济各就玛利亚玛达肋纳的转变出发，敦促众人不断皈依。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各2月1日上午在梵蒂冈保禄六世大厅主持了禧年期间第二次于周六举行的接见活动，并在要理讲授中阐述希望与皈依的关联性。

在场众人首先聆听了选自《若望福音》的经文。经上写道，那时候，「说了这话，玛利亚玛达肋纳就向后转身，见耶稣站在那里，却不知道他就是耶稣。耶稣向她说：『女人，妳哭什么？妳找谁？』她以为是园丁，就说：『先生，若是你把他搬走了，请告诉我，你把他放在那里，我去取回他来。』耶稣给她说：『玛利亚！』她便转身用希伯来话对他说：『辣步尼！』就是说『师傅。』」（若廿14-16）

在当天的要理讲授中，教宗省思了玛利亚玛达肋纳的经历，因著耶稣的仁慈，她的生命彻底地改变了。耶稣将她带入天主的计划中，并赐予她一个新希望。《若望福音》描述她与复活主的相遇，展现她从绝望到喜乐的转变：玛利亚的多次转身是改变她目光的皈依的标记。

同样，我们也蒙召不断皈依，学会在日常生活中认出上主。我们不要注视过去，却要转向生命，上主在那里以爱等待著我们，呼唤著我们的名字，托付给我们一项独特的使命。

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