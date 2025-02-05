教宗公开接见：圣母的芳表教我们要相信、希望、与人相遇

由于感冒造成的说话困难，教宗方济各在周三公开接见活动中请人代为宣读要理讲授的稿件。当天谈及圣母访亲的事迹：圣母领受天使报喜，深感讶异，随后她踏上旅途，不怕危险和他人的判断，在「爱的敦促」下前去帮助一名亲戚。

（梵蒂冈新闻网）「圣母访亲的奥秘」不仅是圣母玛利亚探访表姐依撒伯尔，更是耶稣在母胎中眷顾「祂的子民」。教宗方济各2月5日在梵蒂冈保禄六世大厅主持周三公开接见活动，在要理讲授中如此表示。教宗将讲稿交给圣座国务院的吉罗利（Pierluigi Giroli）神父代为宣读，并且说：「我想要请求原谅，因为这个严重感冒的缘故，我说话很困难。」

在讲稿中，教宗尤其谈论了圣母玛利亚的芳表。她毫不迟疑地全然奉献于天主，并为他人效劳。我们在她身上能发现「每个相信并希望的灵魂都『孕育天主的圣言』」。

玛利亚不怕危险和判断

「以色列的年轻女儿」玛利亚领受天使的报喜，深感惊讶，然后「踏上旅途，不怕危险和他人的判断，前去与他人相遇」。

「当我们感到被爱时，会感受到一股力量使爱流动；如同保禄宗徒所言，『基督的爱催促著我们』（格后五14），敦促我们、使我们动起来。玛利亚察觉到爱的动力，前去帮助一名妇女。后者是她的亲戚，也是一名经过长年等待后、接受不预期怀孕的老妇人，她在她的年纪难以应付妊娠。但童贞玛利亚前去依撒伯尔那里，也是为了分享对全能天主的信德，以及对祂实现许诺的望德。」

赞主曲：满怀信任、希望和喜乐歌颂天主

玛利亚抵达依撒伯尔的家时，受到「双重祝福」的欢迎：「在女人中妳是蒙祝福的，妳的胎儿也是蒙祝福的。」（路一42）教宗指出，依撒伯尔称圣母是「有福的」，因为「她信了由上主传于她的话必要完成」（同上，45节）。

「圣子的默西亚身份和圣母的使命获得承认。面对这点，玛利亚没有谈论自己，而是讲述天主，满怀信任、希望和喜乐献上赞颂，那是一首每天在晚祷时在教会内回荡的歌咏，即《赞主曲》。」

救赎之曲

圣史路加记载了圣母的这段赞颂之词。教宗解释道，这是「庄重的记述，概括并完成了以色列的祈祷」。圣母这席话引用了圣经的篇章，展现出她不愿意独自歌颂，「却在与先祖的共鸣中，欢跃于上主对卑微者的怜悯」。

再者，《赞主曲》也是一首「救赎之歌，其基调是以色列获得自由的记忆」。「玛利亚咏唱过去的圣宠，却是当下的妇女，腹中怀著未来。」

天主救世人的工程

这首流传已久的歌曲可以分成两部分。教宗阐明：第一部分是「赞颂天主在圣母身上施展的威能、天主子民圆满遵守盟约的微观世界；第二部分是天父在祂儿女历史的宏观世界中的化工」，通过三个关键词实现，即：记忆、慈悲和许诺。

「上主垂顾了卑微的玛利亚，在她身上行了『大事』，使之成为上主的母亲。祂从出埃及时开始拯救祂的子民，牢记祂对亚巴郎许诺过要广施祝福（参阅：创十二1-3）。上主、永远忠信的天主把不间断的慈爱『世世代代』倾注在忠于盟约的子民身上，如今祂在祂派来救子民脱离罪过的圣子内彰显救恩的满全。」

教宗最后总结道，因此，从亚巴郎到耶稣基督，再到基督徒团体，天主的整个救赎工程都囊括在《赞主曲》里。教宗鼓励众人恳求上主施以恩宠，好能「懂得期待祂每个许诺的实现」，并且「帮助我们在生活中接纳圣母玛利亚的临在」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html