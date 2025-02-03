教宗三钟经：耶稣是救援、光明和反对的记号

教宗方济各在诵念《三钟经》前，讲解了主日福音中献耶稣于圣殿的事迹。他指出，「一如太阳在世界上升起，这婴孩要从罪恶、痛苦和死亡的黑暗中把世界救赎回来」。

（梵蒂冈新闻网）耶稣是救援，是光明，是反对的记号。教宗方济各2月2日主日在三钟经祈祷活动中如此表示。他在念经前省思了西默盎用来定义耶稣的这三种「美妙至极的方式」（参阅：路二22-40）。

从未发生的事

当天选读的福音记载，圣母玛利亚和大圣若瑟按照法律在天主的居所献上耶稣，「以牢记生命来自于上主」。然而，当纳匝肋圣家的一家三口「实践以色列子民世代传承的习俗时，某件前所未闻的事发生了」。

年迈的西默盎和亚纳「感动的声音回荡在圣殿老旧的石块间」，他们做了关于耶稣的预言，谈及众所盼望的「耶路撒冷得救赎」。

「天主的确临在祂的子民中间：但不是住在四面墙内，而是因为祂以人的身份生活在人群之间。这就是耶稣的新意。」

假如说在西默盎和亚纳年老时，「发生了改变世界历史的新事」，那么圣母玛利亚和大圣若瑟则惊异于关于耶稣的话，也就是称之为「救援、光明和反对的记号」。

耶稣是救援、光明和反对的记号

西默盎向天主祈祷，说：「我亲眼看见了祢的救援，即祢在万民之前早准备好的。」（同上，30-31）教宗解释道，「这始终令我们倍感惊讶：普世的救恩集中在唯一一位的身上！是的，因为在基督内住有整个圆满的天主性，即祂的圣爱」（参阅：哥二9）。

接著是耶稣的第二个面向：「照耀万民的光」。教宗阐明，「一如太阳在世界上升起，这婴孩要从罪恶、痛苦和死亡的黑暗中把世界救赎回来。我们今天也多么需要光明，需要这光！」

第三点是，西默盎抱在怀中的婴孩是「反对的记号，为叫许多人心中的思念显露出来」（参阅：路二34-35）。教宗说：「耶稣揭示了审判整个历史、其事件，以及我们每个人生命的标准。这标准是什么呢？是爱：谁若是爱，必获得生命；谁若是恨，则要死亡。」

在历史的光明与黑暗中

为此，教宗转向聚集在圣伯多禄广场上的人们。他敦促说：「在这与耶稣的相遇的启发下，我们可以自问：我在生命中等待什么？我最大的希望是什么？我心里渴望见到上主的面容吗？我是否期待祂对世人的救恩计划得以彰显？」

圣父教宗最后恳求「至洁的母亲」圣母玛利亚，愿她「在历史的光明与黑暗中」陪伴我们与上主相遇。

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