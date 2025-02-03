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教宗三钟经：耶稣是救援、光明和反对的记号

教宗方济各在诵念《三钟经》前，讲解了主日福音中献耶稣于圣殿的事迹。他指出，「一如太阳在世界上升起，这婴孩要从罪恶、痛苦和死亡的黑暗中把世界救赎回来」。

（梵蒂冈新闻网）耶稣是救援，是光明，是反对的记号。教宗方济各2月2日主日在三钟经祈祷活动中如此表示。他在念经前省思了西默盎用来定义耶稣的这三种「美妙至极的方式」（参阅：路二22-40）。

从未发生的事

当天选读的福音记载，圣母玛利亚和大圣若瑟按照法律在天主的居所献上耶稣，「以牢记生命来自于上主」。然而，当纳匝肋圣家的一家三口「实践以色列子民世代传承的习俗时，某件前所未闻的事发生了」。

年迈的西默盎和亚纳「感动的声音回荡在圣殿老旧的石块间」，他们做了关于耶稣的预言，谈及众所盼望的「耶路撒冷得救赎」。

「天主的确临在祂的子民中间：但不是住在四面墙内，而是因为祂以人的身份生活在人群之间。这就是耶稣的新意。」

假如说在西默盎和亚纳年老时，「发生了改变世界历史的新事」，那么圣母玛利亚和大圣若瑟则惊异于关于耶稣的话，也就是称之为「救援、光明和反对的记号」。

耶稣是救援、光明和反对的记号

西默盎向天主祈祷，说：「我亲眼看见了祢的救援，即祢在万民之前早准备好的。」（同上，30-31）教宗解释道，「这始终令我们倍感惊讶：普世的救恩集中在唯一一位的身上！是的，因为在基督内住有整个圆满的天主性，即祂的圣爱」（参阅：哥二9）。

接著是耶稣的第二个面向：「照耀万民的光」。教宗阐明，「一如太阳在世界上升起，这婴孩要从罪恶、痛苦和死亡的黑暗中把世界救赎回来。我们今天也多么需要光明，需要这光！」

第三点是，西默盎抱在怀中的婴孩是「反对的记号，为叫许多人心中的思念显露出来」（参阅：路二34-35）。教宗说：「耶稣揭示了审判整个历史、其事件，以及我们每个人生命的标准。这标准是什么呢？是爱：谁若是爱，必获得生命；谁若是恨，则要死亡。」

在历史的光明与黑暗中

为此，教宗转向聚集在圣伯多禄广场上的人们。他敦促说：「在这与耶稣的相遇的启发下，我们可以自问：我在生命中等待什么？我最大的希望是什么？我心里渴望见到上主的面容吗？我是否期待祂对世人的救恩计划得以彰显？」

圣父教宗最后恳求「至洁的母亲」圣母玛利亚，愿她「在历史的光明与黑暗中」陪伴我们与上主相遇。

链接网址： www.vaticannews.cn

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2025 Feb 03, 10:49

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。