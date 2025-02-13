教宗：我们生来不是为了杀戮，但愿能找到和平道路

教宗在周三公开接见活动结束时呼吁大家“竭尽全力”终止暴力和冲突：“战争总是一场溃败。”

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各2月12日在周三公开接见活动结束时，再次为世界祈求和平。他说：“我想到许多处于战争中的国家。弟兄姊妹们，让我们为和平祈祷，为和平尽一切努力。你们不要忘记，战争始终是一场溃败。”

接著，教宗表示：“我们生来不是为了杀戮，而是为了让人们成长。但愿能找到和平之路。请你们在日常祈祷中祈求和平。”

与往常那样，教宗列举了遭战争袭击的地区，“饱受折磨的乌克兰，那里受了很多的苦。然后，你们想想巴勒斯坦、以色列、缅甸、北基伍、南苏丹，许多处于战争中的国家”。“我们要为和平祈祷。为和平忏悔”。

教宗总是关注受苦的人们，他问候讲法语的信众时敦促他们恳求上主，使每个人保持一颗“谦卑和开放”的心，好能聆听“我们弟兄姊妹的呐喊”。教宗向波兰朝圣者致意时也提到类似的呼吁，“要在那些被遗弃和生活艰苦的人身上看到耶稣”，尤其要记得病患、孤独的人和洪灾受害者：“你们要帮助他们，并将源自上主的希望带给他们。”

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