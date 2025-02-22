帕罗林枢机：关于教宗辞职是“无益的曲解想法”

圣座国务卿帕罗林枢机向《晚邮报》表示：唯一重要的是教宗的健康、他的康复、他回到梵蒂冈。圣座教义部部长费尔南德斯枢机：为一种放弃施压是没有意义的。

（梵蒂冈新闻网）“我觉得这些都是无益的曲解想法。现在我们考虑的是教宗的健康、他的康复、他回到梵蒂冈：这些才是唯一重要的事”。圣座国务卿帕罗林枢机在接受意大利 《晚邮报》的采访时，如此回应媒体近日谈论教宗方济各可能辞职的问题，教宗于一周前住进杰梅利医院。

关于记者问他是否感觉到在梵蒂冈周围传播假消息和凶讯的特殊气氛，枢机答道：“我必须诚恳说，我不知道是否有这样的阴谋，无论如何，我尽量置身事外。另一方面，我认为在这种情况下，传播失控的声音或一些不当的评论是很正常的：这样的事肯定不是第一次。不过，我不认为有什么特别的动向，到目前为止，我没有听到任何这样的事。”

帕罗林枢机数天前从布吉纳法索返回罗马，他告诉教宗，如认为有必要，他愿意到医院见他，“但到目前为止还没有这个需要”。枢机补充道，“在这方面，教宗最好还是受到保护，尽可能少接待访客，以便得到休息，如此一来所接受的治疗也更有效。感谢天主，从杰梅利医院传来的消息令人鼓舞，教宗正在康复中。他也在看送来的文件，这表示他的进展良好”。

另一方面，圣座教义部部长费尔南德斯（Víctor Manuel Fernández）枢机接受阿根廷《国民报》（La Nación）采访，指出“某些团体为一种放弃施压是没有意义的。他们近些年来已多次这样做，而这只能是圣父教宗完全自由的决定，这才是有效的”。他补充道：“我没有看到一种选举教宗会议前的气氛，也没有看到有关可能继承人的谈论比一年前更多，就是说没有丝毫特别之处”。他最后表示：“对我而言，重要的是教宗的身体对眼下的治疗反应良好。”

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