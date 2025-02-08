教宗：希望的使者打击泯灭尊严的人口贩运

教宗为第11届“打击人口贩卖祈祷和反思日”发表讯息，敦促大家“尽最大努力”消除因不公和战争而产生的剥削和人口贩卖。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各在2月8日举行第11届“打击人口贩卖祈祷和反思日”之际发表讯息，主题是“希望的使者：共同打击人口贩卖”。教宗写道，“这是一个复杂且不断发展的现象，它从战争、冲突、饥荒和气候变化的后果中汲取养料”。

教宗问到，“面对数以百万陷入这现代奴役的人们，尤其是妇女和儿童、青年、移民和难民，如何才能继续抱有希望？”从何处获得新的动力“来打击人体器官和组织的贩卖、对儿童的性剥削、强迫劳动，以及毒品和武器贩卖？”“我们如何知道世界上发生的这一切，而不失去希望？”

对此，教宗的回答简单明了。他说：“只有将目光投向基督，即我们的希望，我们才能找到更新承诺的力量，不屈服于问题和悲惨情况的层面，而是在黑暗中努力点燃光的火焰，聚集在一起的火光能照亮黑夜直到黎明。”

火光正是与这祸端抗争的青年。教宗写说，“他们告诉我们，需要成为希望使者，以坚韧和爱共同行动；需要和受害者及幸存者站在一起”。只有在天主的助祐下，才能克服认为人口贩卖永远无法铲除的诱惑。

上主的神为我们指明道路，祂“教导我们首先要以关怀和怜悯的心去聆听那些经历过人口贩卖的人，帮助他们重新站起来，与他们一起找到解救他人和防患于未然的最好方法”。

教宗“吁请全球做出回应，共同努力”与人口贩卖这一现象抗争。他也邀请各国政府和不同组织一起工作，“推动捍卫人性尊严的举措，消除一切形式的人口贩卖，促进世界和平”。

在这项工作中，教宗恳求圣女柏姬达的保护。这位年轻的苏丹修女在很小的时候就成了人口贩卖受害者，她是努力打击这一现象的象征性人物。最后，教宗敦促说，“在这禧年中，作为‘希望的朝圣者’，我们也要一起在打击人口贩运的道路上前行”。

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