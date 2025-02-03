教宗呼吁信基督的执政者在禧年促使战争结束

教宗2日诵念《三钟经》后敦促负有责任的人尽最大努力促使正在进行的冲突结束。他也提到隔天于梵蒂冈举行的国际儿童权利会议。

（梵蒂冈新闻网）战争轻视生命，战争对所有人而言都是一场溃败。教宗方济各2月2日主日带领信众诵念《三钟经》后如此诠释战争。他吁请执政者在希望的禧年之际，付出更大的努力。

教宗说：“我再次重申，要向‘战争’说不。它摧毁一切，摧毁生命，并导致人轻视生命。我们不能忘记战争始终是一场溃败。在这禧年里，我再次呼吁，尤其是向信基督的执政者发出呼吁，要在谈判上尽最大努力，以终止所有正在进行的冲突。”

教宗也提到几个主要战场。他说，“让我们为饱受磨难的乌克兰、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、缅甸和苏丹，以及北基伍的和平祈祷”。

当天，意大利举行维护生命日。教宗说，“我与意大利主教们一起，感谢许多乐意接纳生命礼物的家庭，鼓励年轻夫妇不要害怕生育子女。我向意大利捍卫生命的运动致意，它满50年了”。

此外，教宗也提到隔天2月3日在梵蒂冈召开的国际儿童权利会议，他也出席会议。本次会议的主题为“爱他们，保护他们”。教宗说：“这是一次独特的机会，让全世界关注与儿童生活有关的最迫切问题。我邀请你们一起为会议取得成功祈祷。”

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html