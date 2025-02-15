教宗：教会应是友爱的大家庭，所有人都有同等的尊严

教宗接见“论教会在现代世界基金会”成员，提到梵二大公会议这份宪章的精神旨在实现“普世的友爱团结”。

（梵蒂冈新闻网）梵二大公会议文献《论教会在现代世界》牧职宪章提醒我们，所有教会成员，最弱小者和遭排斥者，都“在基督内合一”，在一个“普世弟兄情谊”中享有“同等尊严”。教宗方济各2月14日在圣玛尔大之家接见“论教会在现代世界基金会”成员时如此表示。

该基金会致力于在世界各地推动社会援助和文化保护计划。教宗在讲稿中提到梵二大公会议文献《论教会在现代世界》牧职宪章，这个基金会正是由此所取的名字。教宗指出，“教会的同道偕行精神在团结关怀，尤其是关怀那些深受苦难的人中体现出来”。

教宗为基金会所做的工作，特别是“照顾最贫困者”表示感谢。该基金会使《论教会在现代世界》牧职宪章“富有成效”，因为这宪章强调了教会在现代世界上的作用。这份文献指出，教会所有成员都属于同一身体、同一个“大家庭”，他们通过“圣神，也就是天主圣爱”，保持合一及团结。

“这圣神的力量使我们成为天主圣爱的工具。祂渴望接近所有人，一视同仁”。

最后，在这个以“希望的朝圣者”为主题的禧年中，教宗感谢在场的所有成员：你们是“许多受苦者和沮丧者的希望之源”，通过“你们的工作，让他们感受到天主在痛苦中轻柔抚慰他们、安慰他们”。

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