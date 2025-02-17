教宗：艺术是平息一切战争呐喊的普世语言

教宗因支气管炎在罗马杰梅利医院接受治疗，圣座新闻室公布了16日主日三钟经的讲稿。他在稿件中问候禧年艺术家活动的参与者，吁请众人为处于战争中的国家祈祷。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各因支气管炎目前在罗马杰梅利医院接受治疗。圣座新闻室2月16日公布了主日三钟经的讲稿。在举行“禧年的艺术家庆典”之际，教宗提醒说，艺术本身具有传播和平的力量。他也很抱歉无法亲自主持禧年艺术家庆典的弥撒。

教宗说：“我对圣座文化教育部筹备的这次活动表示感谢。本活动提醒我们艺术的重要性，艺术是传播美和团结各民族的普世语言，有助于为世界带来和谐、平息战争的呐喊。我愿意向所有参与这禧年庆典的艺术家致意：我希望临在于你们中间，就如你们所知道的，我目前在杰梅利医院，因为我需要稍微治疗我的支气管炎。”

教宗也感谢那些这几天以关切之情和祈祷陪伴他的人。他说，“我也向这医院的医生和医疗人员的照护表示感谢：他们履行一项极其宝贵且非常辛苦的工作，让我们以祈祷支持他们！”

最后，教宗再次为处于战争中的国家祈祷。“我吁请大家继续为饱受磨难的乌克兰、巴勒斯坦、以色列和全中东，以及缅甸、基伍和苏丹的和平祈祷。”

教宗邀请将信众将自己托付于圣母玛利亚，愿她帮助我们“像她那样，成为咏唱美的歌者、创造美的匠人，那是为世界带来救恩的美好”。

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