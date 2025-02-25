天主子民齐聚圣伯多禄广场，为教宗公念《玫瑰经》

圣座国务卿帕罗林枢机2月24日晚上在圣伯多禄广场带领信众诵念《玫瑰经》，数以百计的信众为教宗的康复祈祷。枢机、主教和圣座部会成员也在场同声祈祷。

（梵蒂冈新闻网）2月24日，教宗方济各住院治疗的第10天，圣座国务卿帕罗林枢机晚上9点在圣伯多禄广场带领信众诵念《玫瑰经》，祈愿教宗方济各「恢复健康」。数以百计的信众响应号召，尽管当天下午罗马大雨滂沱、公交罢工，他们依然前来梵蒂冈，在《病人之痊》圣母像前公念《玫瑰经》。

帕罗林枢机表示，「《宗徒大事录》记载，伯多禄被关在监狱时，教会热切祈祷。两千年来，基督徒为处于危险或生病的教宗祈祷。这几天圣父教宗方济各在杰梅利综合医院住院，基督信徒各自或集体为他向上主献上恳切的祈祷」。

枢机说，「从今晚开始，我们也愿意公开齐聚在教宗寓所这里，公念《玫瑰经》。我们呼求病人之痊圣母，将他托付于至圣童贞玛利亚强而有力的转祷中。她是对我们呵护备至的母亲，愿圣母在这生病和考验的时刻扶持教宗，保佑他早日恢复健康」。

参加这项祈祷活动的信友来自世界各地：有西班牙修女、华人教友团体、菲律宾司铎等等。一名在蒙古传教多年的哥伦比亚司铎说：「这是艰难的时刻，但我们与他同在。」

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