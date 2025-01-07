教宗首次为圣座部会任命女部长

教宗方济各1月6日任命圣母神慰传教会布兰比拉修女为圣座奉献生活及使徒团体部部长，同时任命范达民枢机为副部长。布兰比拉修女是在圣座部会中的首位女性部长。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各1月6日任命圣母神慰传教会布兰比拉（Simona Brambilla）修女为圣座奉献生活及使徒团体部部长，同时任命范达民（Ángel Fernández Artime）枢机为该部会的副部长。

布兰比拉修女从2023年10月7日起即已担任了该部会的秘书长。继2021年斯梅里利(Alessandra Smerilli)修女被任命为圣座促进人类整体发展部秘书长之后，布兰比拉修女是第二位在圣座部会担任领导职务的女性。

布兰比拉修女曾在非洲莫桑比克传教，并于2011年至2023年期间任圣母神慰传教修女会总会长。2019年7月8日，教宗首次为圣座奉献生活及使徒团体部任命了7名女性成员。随后，布兰比拉修女被选为该部会的秘书长。

教宗方济各自2013开始其宗座牧职以来，在圣座服务的女性人数显著增加。根据圣座和梵蒂冈城国2013年至2023年间的数据显示，女性比例从将近19.2%上升至23.4%。按照教宗2022年发表的《你们去宣讲福音》宗座宪章的精神，教宗在未来有可能任命平信徒，也包括女性平信徒领导一个圣座部会并成为部会的首长，而部会首长的职位以前是保留给枢机和总主教担任。

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