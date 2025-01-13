美国总统拜登将自由勋章授予教宗方济各

即将卸任的美国总统元月11日再次与教宗方济各通电话。他们两人原本应该于本月10日在梵蒂冈见面，却因洛杉矶大火而取消行程。拜登选择将勋章授予教宗，是因为教宗致力于和平、孩童及保护地球。2004年，布什曾将勋章授予若望保禄二世。

（梵蒂冈新闻网）美国即将卸任的总统乔·拜登（Joe Biden）将杰出总统自由勋章授予教宗方济各，这是该国的平民最高荣誉。美国领导人元月11日与教宗方济各通电话时，亲自传达这个消息。众所周知，他们两个人原本应该于本月10日周五在梵蒂冈私下举行会晤，也就是在拜登总统任内最后一次国际访问期间会面。然而，洛杉矶大火的紧急危难导致这次旅行取消。

再次通电话

因此，授勋的消息在元月11日的电话会谈中传达。此前，教宗与拜登总统去年12月20日通过电话，重点讨论了人权议题，教宗对美国联邦监狱的死刑犯表达关切。那次电话会谈后，拜登决定将37名男女的死刑改为无期徒刑。

在去年年底的电话会谈后，白宫的公告指出，拜登感谢教宗不断致力于「减轻全球的苦难，包括推动人权并保护宗教自由的工作」。事实上，正是这些动机促使美国领导人选择教宗为授勋对象。

大约一周前，19位政治界和艺术界的杰出人士已经获得勋章。「他们对美国的繁荣、价值或安全，对世界和平，或对其他重要的社会、公共或私人努力，作出了堪为表率的贡献。」当时就有一些观察者指出，授勋者人数没有依循惯例达到20人。显然，拜登要把这个惊喜留在他的罗马之行揭晓。

授勋动机

美国白宫在公告中解释颁发勋章的动机。公告写道：「豪尔赫·贝尔格里奥（Jorge Bergoglio）年轻时，在信仰引领他与耶稣会士一起生活前，寻求投身于科学事业。数十年来，他在整个阿根廷为没有声音和脆弱的人服务。作为教宗方济各，他服务穷人的使命从未停歇。作为慈爱的牧者，他喜乐地回答孩子们有关天主的疑问。作为严格的导师，他吩咐我们为和平奋斗并保护地球。作为亲切的领袖，他接近不同的信仰。身为第一位来自南半球的教宗，教宗方济各不同于历任前人。最重要的是，他是人民的教宗，是闪烁在全世界的一束信望爱三德之光亮。」

拜登的贴文

拜登总统已把勋章交给圣座驻美国大使皮埃尔（Christoph Pierre）枢机，并在他的X平台账户上张贴照片。拜登在贴文中解释道：「教宗方济各，您的谦逊和风范溢于言表，您对众人的爱无可比拟。作为人民的教宗，您是照亮全世界的一束信望爱三德之光亮。今天，我很荣幸将杰出总统自由勋章颁给教宗方济各。」

若望保禄二世的前例

这并非首次有教宗获得美国总统的勋章：早在2004年6月4日，时任美国总统布什（George W. Bush）就已在访问梵蒂冈期间将自由勋章授予若望保禄二世教宗。

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