教宗向东方教会弟兄姐妹祝贺圣诞节：我为和平祈祷

依循儒略历的东方教会信徒于元月7日庆祝圣诞节。教宗方济各在其社交平台X的账户上写道，他关怀“那些因正在进行的冲突而受苦的人”，并为他们祈祷。

（梵蒂冈新闻网）在东正教会和天主教东方礼教会依循儒略历于元月7日庆祝圣诞节的机会上，教宗方济各当天在其X社交平台的账户上，引用了前一天主显节在诵念《三钟经》时的问候语，向7日“庆祝圣诞节的东方礼天主教会团体致以最亲切的问候”，并特别保证为那些因“正在进行的冲突而受苦的人”祈祷。“愿耶稣、和平的君王，给所有人带来和平与安宁”。

在约旦河西岸白冷城的庆祝活动，由耶路撒冷东正教希腊礼德奥斐洛三世（Teofilo III）宗主教主持。由于以色列和哈玛斯之间在加沙正在进行的战争，以及该地区的紧张情势，这是一个低调庆祝的圣诞节。

埃及东正教科普特礼教会领袖塔瓦德罗斯二世祝贺信徒节日快乐。他说，“当上主进入世界时，祂选择了婴孩的姿态，借此成就了大事。那么，我们要懂得，在天主手中，所有小事都将成为大事”。

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