教宗：我们要将希望视为礼物，并将其与人分享

教宗接见法国“传教大会”负责人，勉励他们在人们具体的日常生活中传播信仰。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月10日在梵蒂冈接见了法国“传教大会”的50名负责人，鼓励他们将希望视为“礼物”，在因战争、不公正和个人主义而受伤的世界中分享希望。

“传教大会”是于2015年在法国发起的一项倡议，每年举行为期3天的会议，有许多人参与，共同省思、交流和分享福传经验。下次会议将于今年11月7日至9日在法国贝尔西举行。教宗邀请在场的人，特别是在刚刚开始的禧年中，成为希望的见证人，并指出“福音的喜乐源于耶稣，凡与祂相知相遇的人，其心灵和生命必充满这喜乐”。

接著，教宗说，“成为朝圣者意味著在教会中同行”，也要有“勇气走出去，去与他人相遇”，福音的言语开辟新的道路。传教“固然对耶稣燃起热爱，同时也对祂的百姓燃起热爱（参阅：《福音的喜乐》宗座劝谕，268号）”，传教会给团体带来希望。

在一个有“战争、许多不公正”和“被个人主义撕裂”的世界中，希望常常受到考验。教宗说，“我们基督徒带来了确定性：即基督是我们的希望。祂始终是希望之门。祂是这个世界的好消息！”希望是“要分享的礼物，是要传递的光”。

教宗邀请在场的人不要害怕回应成为传教士的召叫，也敦促他们推动老人和青年之间的相遇，帮助后者去发现基督，在信仰中成长，勇于做出勇敢的选择，成为基督的传教使徒，“福音生活的见证人”。

最后，教宗叮嘱“传教大会”负责人陪伴男女青年，“愿他们在他们的家庭、学校和工作场所成为希望的匠人”。

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