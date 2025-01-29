教宗写序：无法想像一个没有基督徒的伊拉克

教宗方济各为克普的新书写序，书名是《伊拉克的基督信仰遗产》。此书目前只有德文版。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各日前为德国作家克普（Matthias Kopp）的新书提笔写序，表明伊拉克始终在他心中占有一席之地。这本著作的书名是《伊拉克的基督信仰遗产》，作者克普是一位神学知识渊博的记者，担任德国主教团的发言人，去年12月获任命为圣座传播部顾问。

这本新书回顾了伊拉克的基督信仰史，深入探讨教宗方济各2021年在该国的旅行，以及圣座在那里的外交工作。为此，教宗在书序中首先「怀著感激之情思念他在伊朗的使徒访问，以表达对该国基督徒和所有善心人士的情感与关怀」。教宗强调，「他们始终在他的内心和祈祷中占有一席之地」。

尽管伊拉克必须面对许多困难，但是教宗依然对该国「抱持希望」，因为那里蕴含了「特别的潜力」。教宗解释道，「这潜力主要是伊拉克的人民，所有参与公民社会重建的人、推动国家民主的人，以及致力于不同宗教之间真心诚意且实事求是交谈的人」。正因如此，教宗指出，他与什叶派团体领导人西斯塔尼（Grand Ayatollah di Najaf Sayyid Ali Al-Sistani）的会晤具有指标性意义。

他写道：「那次会晤意在向全世界发出讯号：以宗教的名义施暴是滥用宗教。作为宗教信徒，我们有义务缔造和平，而且我们必须活出、教导并传递这和平。」

接著，教宗表示，「基督信仰两千年历史的丰富遗产在科学层面几乎没有加以探索」。因此，在克普的这部作品里，这些遗产和历史在其宗教科学的背景下得到阐述，教宗对此表示欣喜。该书的作者尤其关注「教会在伊朗的努力，以及圣座通过其外交代表的工作」，从而「反映出教宗关切伊拉克和生活在那里的基督徒」。

教宗最后强调，无法想像「一个没有基督徒的伊拉克」，因为基督徒与其他宗教信徒一起为国家的独特身份作出有力的贡献。教宗祝愿伊拉克及其百姓在中东和世界上让人看到，在差异中和睦共处是可能的。

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