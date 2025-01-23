教宗接见希尔顿基金会：修女应当接受培育

教宗方济各接见希尔顿基金会成员，赞许他们不知疲倦地扶持穷人并支持修女们的培育。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月22日在梵蒂冈接见了希尔顿基金会成员，赞赏他们持续服务穷人及弱势群体的工作，表扬他们在培育修女、帮助教会克服父权思想方面的贡献。该基金会创建于1944年，除了关注弱势群体以外，也支持天主教会的修女培育。

怜悯是接近他人的苦难

教宗在展开例行的周三公开接见活动以前，先问候了希尔顿基金会成员。教宗赞许他们「怀著热情和怜悯之心」致力于促进世界上最有需要者的人性尊严。

教宗将该基金会的工作与慈善撒玛黎雅人的比喻相提并论。教宗提醒道，唯一可以俯视他人的理由是要搀扶跌倒的人站起来。教宗敦促他们以此原则作为使命的核心。

此外，教宗也鼓励该基金会成员不可忘记「怜悯」的本质，即分享人性经验。教宗解释道：「怜悯不是丢块铜板在其他人手中，连眼神接触也没有。相反地，怜悯是接近他人的苦难，并且与他感同身受。」

培育修女

在讲话中，教宗大幅谈论了希尔顿基金会对修女的支持，包括培育年轻修女和照顾年迈修女。这是基金会创始人康拉德·希尔顿（Conrad Hilton）的理念。

教宗提到该基金会与梵蒂冈多个部门进行合作，以提升修女的专业素养和传教精神。教宗强调，为了修女至关重要的使命，教会迫切需要在修女的进修和培育方面做投资。

教宗指出，比起对圣职人员的投资，教会过去给修女们的资源实在是少之又少。这是出于把妇女和修女当成「次等」公民的错误观念。

然而，修女们迫切需要进修和培育，因为「在前沿、在边缘地带，以及在穷人中间的工作，需要受过培育且称职的人才」。

改变教会内圣职人员至上的观念和父权思想

教宗嘉许希尔顿基金会帮助教会走出父权思想和圣职人员至上的观念。

同时，教宗也指出一些女性承担决策性职务的进展，例如在梵蒂冈有几名女性获任命担任领导角色。教宗最近任命了一名修女担任圣座修会部部长，而且很快就要任命另一名修女担任梵蒂冈城国政府主席。

怜悯、接近、温柔

教宗最后感谢希尔顿基金会「不知疲倦的服务」，并重申天主的三个态度是怜悯、接近和温柔。

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