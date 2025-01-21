教宗：基督徒绝不可停止为脆弱的和平之恩祈祷

教宗方济各接见从芬兰来的大公运动代表团，他们在主保圣亨利瞻礼的机会上前来罗马朝圣。教宗敦促他们「继续促进基督信仰的不同教派和教会团体团结一心、齐声赞美上主」。

（梵蒂冈新闻网）「我们绝不可停止为如此珍贵又脆弱的和平之恩献上祈祷。」教宗方济各元月20日在梵蒂冈宗座大楼枢密会议厅接见芬兰大公运动代表团，提到该国主保圣亨利的这份邀请。该代表团正是在圣亨利主保瞻礼的机会上前来罗马朝圣的。这些信义宗信徒、天主教徒和东正教徒在各自教会领导人的带领下前来晋见教宗，圣座促进基督信徒合一部部长科赫枢机也在场。

怀著希望迈进

教宗称他们是「希望的朝圣者」，在这2025圣年并肩前行。「在这信仰的旅途上，我们因《致希伯来人书》而得到坚定，这书信写道，我们应「坚持所明认的望德，毫不动摇，因为应许的那位是忠信的」（十23）。

教宗强调说：「要怀著希望迈进，怀著希望迈进。」这希望的「圣人像」正是圣亨利。教宗称他有如「希望的信使」，并敦促众人努力不懈地为脆弱的和平之恩祈祷。教宗说：「我们必须为和平祈祷。」

基督信仰不同教派和教会团体的合一

与此同时，圣亨利「是天主所赐的合一象征，因为他的瞻礼继续促使基督信仰的不同教派和教会团体团结一心、齐声赞美上主」。教宗期勉道，「但愿你们在罗马的朝圣能有那钦崇三位一体的天主的圣咏歌声和音乐相伴，这个事实是大公运动赞颂天主的美妙记号。谢谢圣咏团！歌唱是双倍的祈祷！」

《尼西亚信经》是非凡的「信仰乐谱」

延续音乐的主题，教宗指出，「我们大家共同拥有的《尼西亚信经》是非凡的信仰『乐谱』。这个『真理的交响曲』就是耶稣基督，祂是交响曲的中心」。「谁若是聆听这『真理的交响曲』，不光是用耳朵听，更是用心去听，他将会受到天主奥秘的触动。洋溢著爱的天主在祂的圣子内向我们伸出手。以此忠信之爱为基础的望德，必不叫人蒙羞！永远不要忘记这点：望德不叫人蒙羞」。教宗最后邀请在场众人「为这道成肉身的爱作见证」：这恰恰是「我们大公运动的使命」。

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