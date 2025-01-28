教宗：传述善、编织网，以对抗绝望和不实信息

教宗方济各接见约250名地方主教团传播委员会的负责主教和传播办公室主任，提醒他们传播是「爱的行动」。

（梵蒂冈新闻网）唯有团结一心，才能传扬我们所遇见的美，并能编织一张网来救我们脱离「绝望和不实信息的海」。教宗方济各元月27日上午在梵蒂冈克莱孟厅接见约250名地方主教团传播委员会负责主教和传播办公室主任，对他们作出这个叮嘱。

在禧年传播界庆典的背景下，这些主教和主任于元月27日至29日在罗马出席国际会议，省思传播的具体方式、在绝望中撒播希望种子的方法，以及如何治疗「分裂的病毒」，避免教会只按照「企业行销的规则」行事。

为此，教宗提出一连串良心省察的问题：「我们是否懂得见证出人类历史不会在死胡同里结束？我们如何指出一个不一样的未来愿景，指向一个还没写过的未来？我喜欢『书写未来』这个表达方式。现在轮到我们来书写未来。」

看见并传述善的召叫

各地主教团传播委员会主席和传播办公室主任的任务属于「机构性的服务」，它同时也是「对每个受洗者的召叫」教宗表示，「每个基督徒都蒙召看见并传述善的故事。糟糕的新闻则排除善的故事，只把空间留给邪恶」。教宗并非劝人把邪恶隐藏起来，而是鼓励人们「必须把邪恶挪走，激发提问和答案」。

传播是爱的行动

为此，教宗提出两大行动：一起做和编织网。怀著爱，我们也能「让犯错者参与其中」，「将分裂的部分弥合起来」，「不灰心丧志，却撒播希望的种子」。教宗强调，撒播希望的种子不同于传播乐观态度。

谈到「编织网」，教宗邀请众人省思「渔夫的网，以及耶稣邀请伯多禄成为捕人的渔夫的事迹」。「所以要编织网，将能力、知识和贡献放在这张网上，好能以恰当的方式提供信息，救所有人脱离绝望和不实信息的海」。

这也可以「借助数字时代的新工具」来实现。教宗告诫众人「不可将科技奉为偶像」，却要善用科技，「更努力地编织网」。

教宗最后表示，他最担心的不是人工智能，而是我们每个人的心智没有得到应有的发展。

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