教宗接见在梵蒂冈维持治安的意大利警员

教宗接见意大利驻梵蒂冈公共安全监察局的领导人和警员，对他们为保护圣座和朝圣者所做的工作表示感谢。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月23日接见了负责在梵蒂冈城国治安工作的意大利安全部门的警务人员，对他们进行的日常工作表达感激之情。

教宗说，“我知道，这是你们的工作，是一个艰巨的任务，需要随时待命和勇气”，你们工作时需要谨慎的态度、“注意每个细节、耐心和甘愿做出牺牲”。事实上，“安全是一种看不见的财富，当我们缺乏安全感时，才会意识到它的重要性”。

接著，教宗提到圣年，这是一个让我们自己找到天主的方式。他说，“跨圣门是一个象征，一个基督信仰的象征，耶稣亲自说过，‘我是门’（参阅：若十7），跨过圣门也是一个渴望表达重新开始的标记，这是一个美好的智慧：重新开始，每天要再出发。总是向前迈进一步”。

最后，教宗再次感谢在场的所有人，为男女警卫人员及他们的家人祈祷。他亲切地说道：“当主日天，我的秘书们去探望你们，给你们带去巧克力或者其他礼物时，这是表达我对你们的关心。”

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