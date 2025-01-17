教宗：我们一起拒绝暴力逻辑，为公益合作

教宗接见来自阿尔巴尼亚的宗教代表团成员，他说，“跨宗教对话在建设一个修和、正义与和平的未来方面发挥著独特作用”。

（梵蒂冈新闻网）“在这艰困时期，我们大家蒙召拒绝暴力与不和的逻辑，接受相遇、友谊与合作的逻辑，以追求公共利益。”教宗方济各元月16日在梵蒂冈宗座大楼接见来自阿尔巴尼亚的宗教代表团时如此表示。该代表团由地拉那的拜克塔什穆斯林团体领袖卜拉希马伊（Haxhi Baba Edmond Brahimaj）带领。

教宗在讲话中说，“每次宗教领袖本著相互尊重的精神聚会，并且通过对话、相互理解与合作，努力促进相遇文化时，我们对一个更美好和更正义的世界的希望就会得到更新和确认。我们的时代多么需要这希望！”

接著，教宗指出，天主教会、阿尔巴尼亚和拜克塔什团体之间的友好关系“对我们所有人大有裨益”。教宗希望“这关系能不断得到加强，为各民族间的兄弟情谊与和平共处服务”。“我们的宗教信仰帮助我们更清楚地接受这些基本价值，让所有不同的声音联合谱成高尚而和谐的乐曲”。

教宗也提到拜克塔什团体和天主教会之间许多兄弟般的相遇时刻，比如1993年为巴尔干半岛祈求和平的祈祷活动、2011年在亚西西举行的世界和平祈祷日。教宗“深信”，拜克塔什团体与在阿尔巴尼亚的其他穆斯林、基督徒和所有其他宗教信徒，“不仅在该国内部，而且在东西方之间”，能成为“和解与相互充实的桥梁”。

最后，教宗指出，“尽管目前面临挑战，但跨宗教对话在建设一个世界各国人民，尤其是青年热切渴望的修和、正义与和平的未来方面，发挥著独特作用”。

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