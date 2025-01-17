搜索

搜索

搜索

简中简体中文
Pope Francis meeting the delegation of the Bektashi Community in Albania Pope Francis meeting the delegation of the Bektashi Community in Albania  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
教宗
繁體

教宗：我们一起拒绝暴力逻辑，为公益合作

教宗接见来自阿尔巴尼亚的宗教代表团成员，他说，“跨宗教对话在建设一个修和、正义与和平的未来方面发挥著独特作用”。

（梵蒂冈新闻网）“在这艰困时期，我们大家蒙召拒绝暴力与不和的逻辑，接受相遇、友谊与合作的逻辑，以追求公共利益。”教宗方济各元月16日在梵蒂冈宗座大楼接见来自阿尔巴尼亚的宗教代表团时如此表示。该代表团由地拉那的拜克塔什穆斯林团体领袖卜拉希马伊（Haxhi Baba Edmond Brahimaj）带领。

教宗在讲话中说，“每次宗教领袖本著相互尊重的精神聚会，并且通过对话、相互理解与合作，努力促进相遇文化时，我们对一个更美好和更正义的世界的希望就会得到更新和确认。我们的时代多么需要这希望！”

接著，教宗指出，天主教会、阿尔巴尼亚和拜克塔什团体之间的友好关系“对我们所有人大有裨益”。教宗希望“这关系能不断得到加强，为各民族间的兄弟情谊与和平共处服务”。“我们的宗教信仰帮助我们更清楚地接受这些基本价值，让所有不同的声音联合谱成高尚而和谐的乐曲”。

教宗也提到拜克塔什团体和天主教会之间许多兄弟般的相遇时刻，比如1993年为巴尔干半岛祈求和平的祈祷活动、2011年在亚西西举行的世界和平祈祷日。教宗“深信”，拜克塔什团体与在阿尔巴尼亚的其他穆斯林、基督徒和所有其他宗教信徒，“不仅在该国内部，而且在东西方之间”，能成为“和解与相互充实的桥梁”。

最后，教宗指出，“尽管目前面临挑战，但跨宗教对话在建设一个世界各国人民，尤其是青年热切渴望的修和、正义与和平的未来方面，发挥著独特作用”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2025 January 17, 11:46

教宗日程
收听播客
收听播客
教宗清晨弥撒
教宗清晨弥撒
三钟经
三钟经
教宗公开接见
教宗公开接见
您对重大使命的贡献 您对重大使命的贡献