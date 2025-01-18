教宗：在灾难和冲突中，宗教领袖将人类导向和平的文化

教宗方济各接见蒙古佛教代表团。他表示，「在自然灾害和人类冲突的背景下，圣年敦促我们共同建设一个更和睦的世界」。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月13日在梵蒂冈接见了从蒙古来的佛教徒代表团。他回忆起2023年在蒙古的访问，并强调宗教信徒在促进和平方面的使命。

圣座与蒙古人民的友谊

这是蒙古该佛教团体的首次来访。教宗称之为圣座与蒙古人民之间「友好且持久关系」的记号。他由此提及2023年9月份在蒙古的牧灵访问，当时他与11名不同宗教的领袖举行聚会。

宗教更新

接著，教宗的思绪回到更早的时期，即上个世纪90年代的蒙古。该国当时经历了「深层的宗教更新」，佛教也对此贡献良多。

「复兴传统灵修并将它们融入国家的发展当中，蒙古恢复了其丰富的宗教遗产，同时展现出它为民主转型的成功作出的努力。」

致力于宗教自由与对话

此外，教宗也赞赏该代表团「致力于宗教自由和跨宗教的交谈」。他们「为所有传统培养了互相尊重的环境，促使社会不只是物质繁荣，更具备友爱团结的基本价值」。「宗教促进这些价值，并在建设一个更公正、更有凝聚力的社会方面发挥重要作用」。

促进和平的具体行动

然后，教宗把焦点放在禧年上，在基督信仰传统内，禧年是「朝圣、修和与希望的时期」。教宗说：「在自然灾害和人类冲突的背景下，这圣年敦促我们致力于同一个目标，即：建设更和睦的世界，促进各民族之间的和谐，对我们共同的家园也是如此。」

教宗最后祝愿该代表团在罗马旅途愉快。愿他们与圣座宗教交谈部的会晤有助于「加深合作，促进一个基于对话、友爱、宗教自由、正义与社会和谐的社会」。

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