教宗：盖朗热神父是信仰更新的灯塔、祈祷的导师
（梵蒂冈新闻网）法国索莱姆圣伯多禄隐修院首位院长、天主的忠仆盖朗热（Prosper Guéranger）神父于1875年元月30日安息主怀。在他辞世150周年的机会上，教宗方济各致函圣本笃会法国母院的现任院长克姆林（Geoffrey Kemlin）神父，对所有奉献一生追随盖朗热神父「这位教会忠仆足迹」的人表达他的鼓励和关怀。
帮助人们接近礼仪之美
《圣咏》第103篇的这句「我的灵魂，请向上主赞颂」陪伴盖朗热神父度过了人生的最后时刻。教宗方济各提到，他的几位前任都对盖朗热神父表示赞许，一方面是继本笃会于1789年法国大革命遭到打压后，盖朗热神父促进了本笃会隐修生活在该国的复兴，另一方面是他致力于推广对耶稣圣心和童贞圣母玛利亚的敬礼，对圣母无染原罪始胎的信理定义作出贡献。
除此之外，教宗方济各也赞赏盖朗热神父「忠于圣座和伯多禄继承人，特别是在礼仪领域，而且在灵性上发扬父爱」。
盖朗热原本是教区司铎，后来成为本笃会隐修士。他经常使用《罗马弥撒经书》来做日课，为法国各教区恢复「礼仪上的合一」带来启迪。他的这份心意体现在《礼仪年》这部著作的撰写上，其目的是帮助司铎和平信徒接近「礼仪的美好和富饶」。诚如教宗方济各在《我渴望而又渴望》宗座牧函中所言，礼仪是「基督徒灵修的首要泉源」。
做司铎与平信徒的灵性父亲
院长盖朗热神父在著作中极力表示，「教会的祈祷」最能中悦天主，因此强而有力。他写道：「与教会一同祈祷的人是有福的。」教宗方济各祈愿，盖朗热神父这一席话能启发今日的教会团体，使她献上「那能表达其合一的祈祷」。
1833年7月11日，盖朗热神父与三名同伴一起前往索莱姆的古老修道院，不仅把它变成本笃会重生的核心，也使之成为信友的参照点：父亲、母亲和孩子们，以及每一个寻求灵性建议的人，都会前来隐修院。这份父爱成了常新的「祈祷滋味」，以及对教会的热爱。
隐修生活孕育力的榜样
2023年11月8日，法国主教团对盖朗热神父的列真福品案表示赞同。教宗方济各在信函的结尾祝愿，这位司铎能继续在忠信的天主子民身上结出「圣德的果实」，始终「在教会的心里为隐修生活的孕育力作出活见证」。
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