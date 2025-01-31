教宗：盖朗热神父是信仰更新的灯塔、祈祷的导师

在本笃会索莱姆圣伯多禄隐修院的创建者和首位院长盖朗热神父离世的150周年纪念之际，教宗方济各致函该隐修院，指出在重新发现礼仪是「教会语言」，以及在复兴法国本笃会方面，盖朗热神父的关键角色。

（梵蒂冈新闻网）法国索莱姆圣伯多禄隐修院首位院长、天主的忠仆盖朗热（Prosper Guéranger）神父于1875年元月30日安息主怀。在他辞世150周年的机会上，教宗方济各致函圣本笃会法国母院的现任院长克姆林（Geoffrey Kemlin）神父，对所有奉献一生追随盖朗热神父「这位教会忠仆足迹」的人表达他的鼓励和关怀。

帮助人们接近礼仪之美

《圣咏》第103篇的这句「我的灵魂，请向上主赞颂」陪伴盖朗热神父度过了人生的最后时刻。教宗方济各提到，他的几位前任都对盖朗热神父表示赞许，一方面是继本笃会于1789年法国大革命遭到打压后，盖朗热神父促进了本笃会隐修生活在该国的复兴，另一方面是他致力于推广对耶稣圣心和童贞圣母玛利亚的敬礼，对圣母无染原罪始胎的信理定义作出贡献。

除此之外，教宗方济各也赞赏盖朗热神父「忠于圣座和伯多禄继承人，特别是在礼仪领域，而且在灵性上发扬父爱」。

盖朗热原本是教区司铎，后来成为本笃会隐修士。他经常使用《罗马弥撒经书》来做日课，为法国各教区恢复「礼仪上的合一」带来启迪。他的这份心意体现在《礼仪年》这部著作的撰写上，其目的是帮助司铎和平信徒接近「礼仪的美好和富饶」。诚如教宗方济各在《我渴望而又渴望》宗座牧函中所言，礼仪是「基督徒灵修的首要泉源」。

做司铎与平信徒的灵性父亲

院长盖朗热神父在著作中极力表示，「教会的祈祷」最能中悦天主，因此强而有力。他写道：「与教会一同祈祷的人是有福的。」教宗方济各祈愿，盖朗热神父这一席话能启发今日的教会团体，使她献上「那能表达其合一的祈祷」。

1833年7月11日，盖朗热神父与三名同伴一起前往索莱姆的古老修道院，不仅把它变成本笃会重生的核心，也使之成为信友的参照点：父亲、母亲和孩子们，以及每一个寻求灵性建议的人，都会前来隐修院。这份父爱成了常新的「祈祷滋味」，以及对教会的热爱。

隐修生活孕育力的榜样

2023年11月8日，法国主教团对盖朗热神父的列真福品案表示赞同。教宗方济各在信函的结尾祝愿，这位司铎能继续在忠信的天主子民身上结出「圣德的果实」，始终「在教会的心里为隐修生活的孕育力作出活见证」。

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