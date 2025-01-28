教宗2025年世界病人日文告：望德使我们在磨难中更坚强

教宗方济各为第33届世界病人日颁布文告，指出天主通过相遇、恩典和分享来亲近受苦者。与此同时，通常每三年举行一次的世界病人日隆重庆典，将顺延至2026年进行。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各在第33届世界病人日文告中提出病人和照护者内心深处的诸多问题。「当我们亲身忍受严重病痛、残疾，或许治疗费用超过我们能力范围时，我们如何保持坚强？除了自身的病痛以外，当我们看见挚爱在我们身边觉得帮不上忙时，我们如何能够坚强下去？」

尽管「望德不叫人蒙羞」（罗五5），而且实际上望德「在磨难时刻使我们坚强」，这份信心有时也会在病痛的具体处境中遇到困惑。教宗指出，在此情况下，我们感到需要一份高过于我们自身力量的威能。我们深知「自己需要天主的助佑、祂的圣宠、祂的眷顾，以及天主圣神所赐的力量之恩」（参阅：《天主教教理》，1808号）。

圣父教宗接著邀请信众省思天主亲近受苦者的三种特殊方式，即：相遇、恩典和分享。

相遇

经上记载，耶稣派遣72位门徒出去，对病人说：「天主的国已经临近你们了。」（参阅：路十1-9）教宗解释道，这便是「帮助病人在他们的病弱中看见与主相遇的机会」。

这相遇会带来转变，有助于我们发现「自己可以在人生暴风雨时牢牢抓住的坚固磐石」。相遇的经验「使我们变得更坚强，因为它教导我们，我们并不孤单」。

恩典

这使我们在痛苦中体验到，天主的亲近是一份恩典。教宗继续表示，「相较于其他任何事物，痛苦让我们更加意识到希望来自于上主，因此它首先是一份恩典，要在『忠于天主的忠信』的状态下加以领受和培养」。

教宗阐明，「唯有在基督的复活中，我们每个人的命运才会在永恒的无限视野中找到其应有的位置」。什么也无法使我们与基督隔绝（参阅：罗八38-39），这深厚的希望是「每一丝微光的泉源，我们能借以克服人生中的考验和阻碍」（参阅：本笃十六世教宗，《在希望中得救》通谕）。

分享

此外，天主也透过分享来亲近我们，这在苦难中很常见。我们时常在病床边学会望德，在关怀受苦者时学会拥有信德，在照顾有需要的人时发现爱德。

教宗强调，要在病患、医生、照护者、家人和朋友之间「充满恩宠的相遇中领略美好和意义」。这些是「要珍惜的光芒」，它们在考验的黑夜中「不仅带来力量，而且教导我们在爱和亲近里品尝生命真正的滋味」（参阅：路十25-37）。

在禧年中的重要角色

教宗在文告的结尾称病患和受苦者在禧年中扮演「格外重要」的角色。「你们的并肩同行事实上是给所有人的记号，是『一首颂唱人类尊严的赞美曲、一首希望之歌』」（参阅：《望德不叫人蒙羞》禧年诏书）。

教宗感谢他们的见证，并以全体教会和他个人的名义保证始终在祈祷中惦记著他们，并向他们颁赐降福。

2025年世界病人日

世界病人日于每年2月11日露德圣母瞻礼举行，而且每隔三年特别在一个圣母朝圣地隆重庆祝。

然而，恰逢禧年，教宗方济各选择将原本依照常规要在2025年举行的隆重庆典顺延一年。因此，下一次世界病人日的大型庆祝活动将于2026年在秘鲁查皮圣母朝圣地举办。

教宗的这项决定于元月27日由圣座促进人类整体发展部和圣座福音传播部宣布。声明指出，在禧年期间，世界病人日将依循惯例于2月11日在教区层级举行。同时，声明也提到，禧年期间将于4月5日至6日为病人和医护工作者举行庆典，残疾人的庆祝活动则要在4月28日至29日进行。

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