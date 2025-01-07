教宗主显节三钟经：耶稣临在弱小身上，为他们付出才有意义
（梵蒂冈新闻网）远和近：教宗方济各元月6日主显节用这两个相反的词来贯穿他在诵念《三钟经》前的省思。他指出，有人跟牧人一样急忙去迎接耶稣的诞生，也有人像东方贤士那样从远方赶来，但也有人即使就在附近却很疏远。
效法那些不冷眼旁观的人
教宗提到，传说中有第四位贤士迟到了，在耶稣受难时才抵达耶路撒冷。教宗指出，这虽然不是真实的故事，却很美，因为相传这第四位贤士「在路上耽搁，帮助一切有需要的人，分送那些他原本要献给耶稣的珍贵礼物」。他最终抵达时垂垂老矣，耶稣从十字架上对他说：「我实在告诉你，凡你对我这些最小的弟兄中的一个所做的，就是对我做的。」（参阅：玛廿五40）
教宗说：「我们要祈求童贞圣母玛利亚帮助我们，让我们效法牧人和贤士，从而在穷人身上、在圣体圣事中、在被遗弃者和弟兄姐妹身上认出近在咫尺的耶稣。」
贤士和他们遇到的危险
教宗指出，「那些贤士从远方来找耶稣，而就在附近的人却一步也不动，不往白冷岩洞去」。「贤士们花了大笔钱财，付出他们的时间，接受他们那个时代从不会少的很多事、很多危险和不确定性。」
「他们克服万难，只为前来拜见那为王的默西亚，因为他们知道人类历史上某件独一无二的事正在发生，他们不愿意缺席。他们内心得到启发，并且予以跟随。」
不动如山的人
相反地，那些就在默西亚附近的人「本来应该是最高兴的」，但他们「裹足不前，不离开他们的座位」。「他们满足于现有的一切，不走出去寻找，他们没想过离开耶路撒冷是值得一做的事。」
走向耶稣？
教宗由此邀请我们所有人反省：今天，我们属于哪个类型？我们更相似于牧人和贤士，或者我们对耶稣的临在关上心门、无动于衷？
链接网址： www.vaticannews.cn
订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html