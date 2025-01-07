教宗主显节三钟经：耶稣临在弱小身上，为他们付出才有意义

教宗方济各于主显节在三钟经祈祷活动中邀请众人反省我们如何接纳耶稣。「当我们效法牧人和贤士时，我们才懂得在穷人身上、在圣体圣事中、在被遗弃者、弟兄和姐妹身上认出近在咫尺的耶稣」。

（梵蒂冈新闻网）远和近：教宗方济各元月6日主显节用这两个相反的词来贯穿他在诵念《三钟经》前的省思。他指出，有人跟牧人一样急忙去迎接耶稣的诞生，也有人像东方贤士那样从远方赶来，但也有人即使就在附近却很疏远。

效法那些不冷眼旁观的人

教宗提到，传说中有第四位贤士迟到了，在耶稣受难时才抵达耶路撒冷。教宗指出，这虽然不是真实的故事，却很美，因为相传这第四位贤士「在路上耽搁，帮助一切有需要的人，分送那些他原本要献给耶稣的珍贵礼物」。他最终抵达时垂垂老矣，耶稣从十字架上对他说：「我实在告诉你，凡你对我这些最小的弟兄中的一个所做的，就是对我做的。」（参阅：玛廿五40）

教宗说：「我们要祈求童贞圣母玛利亚帮助我们，让我们效法牧人和贤士，从而在穷人身上、在圣体圣事中、在被遗弃者和弟兄姐妹身上认出近在咫尺的耶稣。」

贤士和他们遇到的危险

教宗指出，「那些贤士从远方来找耶稣，而就在附近的人却一步也不动，不往白冷岩洞去」。「贤士们花了大笔钱财，付出他们的时间，接受他们那个时代从不会少的很多事、很多危险和不确定性。」

「他们克服万难，只为前来拜见那为王的默西亚，因为他们知道人类历史上某件独一无二的事正在发生，他们不愿意缺席。他们内心得到启发，并且予以跟随。」

不动如山的人

相反地，那些就在默西亚附近的人「本来应该是最高兴的」，但他们「裹足不前，不离开他们的座位」。「他们满足于现有的一切，不走出去寻找，他们没想过离开耶路撒冷是值得一做的事。」

走向耶稣？

教宗由此邀请我们所有人反省：今天，我们属于哪个类型？我们更相似于牧人和贤士，或者我们对耶稣的临在关上心门、无动于衷？

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