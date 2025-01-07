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教宗主显节三钟经：耶稣临在弱小身上，为他们付出才有意义

教宗方济各于主显节在三钟经祈祷活动中邀请众人反省我们如何接纳耶稣。「当我们效法牧人和贤士时，我们才懂得在穷人身上、在圣体圣事中、在被遗弃者、弟兄和姐妹身上认出近在咫尺的耶稣」。

（梵蒂冈新闻网）远和近：教宗方济各元月6日主显节用这两个相反的词来贯穿他在诵念《三钟经》前的省思。他指出，有人跟牧人一样急忙去迎接耶稣的诞生，也有人像东方贤士那样从远方赶来，但也有人即使就在附近却很疏远。

效法那些不冷眼旁观的人

教宗提到，传说中有第四位贤士迟到了，在耶稣受难时才抵达耶路撒冷。教宗指出，这虽然不是真实的故事，却很美，因为相传这第四位贤士「在路上耽搁，帮助一切有需要的人，分送那些他原本要献给耶稣的珍贵礼物」。他最终抵达时垂垂老矣，耶稣从十字架上对他说：「我实在告诉你，凡你对我这些最小的弟兄中的一个所做的，就是对我做的。」（参阅：玛廿五40）

教宗说：「我们要祈求童贞圣母玛利亚帮助我们，让我们效法牧人和贤士，从而在穷人身上、在圣体圣事中、在被遗弃者和弟兄姐妹身上认出近在咫尺的耶稣。」

贤士和他们遇到的危险

教宗指出，「那些贤士从远方来找耶稣，而就在附近的人却一步也不动，不往白冷岩洞去」。「贤士们花了大笔钱财，付出他们的时间，接受他们那个时代从不会少的很多事、很多危险和不确定性。」

「他们克服万难，只为前来拜见那为王的默西亚，因为他们知道人类历史上某件独一无二的事正在发生，他们不愿意缺席。他们内心得到启发，并且予以跟随。」

不动如山的人

相反地，那些就在默西亚附近的人「本来应该是最高兴的」，但他们「裹足不前，不离开他们的座位」。「他们满足于现有的一切，不走出去寻找，他们没想过离开耶路撒冷是值得一做的事。」

走向耶稣？

教宗由此邀请我们所有人反省：今天，我们属于哪个类型？我们更相似于牧人和贤士，或者我们对耶稣的临在关上心门、无动于衷？

链接网址： www.vaticannews.cn

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2025 January 07, 11:41

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。