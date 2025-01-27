教宗：我们同心合意走向耶稣时，祂支持我们的希望

在圣保禄宗徒归化日，也是基督徒合一祈祷周结束之际，教宗邀请基督徒重新发现信仰的共同根源，再次吁请大家为复活节寻找一个共同的日期。

（梵蒂冈新闻网）元月25日圣保禄宗徒归化日，教宗方济各于当天下午在罗马城外的圣保禄大殿主持基督徒合一祈祷周的闭幕晚祷礼仪活动。他在讲道中强调，尽管每个人都会面临绝望的时刻，或著认识一些失去希望的人，但是“福音告诉我们，耶稣总是给予我们希望”。

教宗省思了耶稣在拉匝禄死后与玛尔大的对话（参阅：若十一17-27）。福音记载，玛尔大相信在末日死者的复活，对此耶稣向她保证说，祂自己就是复活，就是生命，耶稣问玛尔大：“你信么？”

这段福音章节是今年祈祷周的主题。教宗说，耶稣与玛尔大的相遇教导我们，“即使在悲痛欲绝的时刻，我们也不孤单，我们可以继续抱有希望”。

教宗指出，这不仅对我们的生活重要，对“基督徒信徒团体、我们的教会和大公关系”也极其重要。尽管有时我们感到疲惫不堪或沮丧，但耶稣总会来到我们身边。教宗问道：“我们信么？”“我们信祂是复活和生命吗？”

接著，教宗强调说，福音的希望讯息是禧年的“核心”。这来自圣神的希望也是大公运动的基础。

教宗指出，2025年是纪念尼西亚大公会议召开1700周年的一年，这是第一届大公会议，该会议颁布了《尼西亚信经》。他说，“这信经是共同的信仰宣认，超越了几个世纪以来伤害基督奥体的所有分歧” “为所有诵念这同一信经和相信同一个主的基督徒来说”，这纪念日是一个契机。“让我们一起重新发现信仰的共同根源，守护合一！”

最后，教宗借此机会再次吁请基督徒共同努力，“为复活节的日期达成一致迈出果断的一步”。他提到，今年，遵循额我略历和儒略历的信徒，将在同一天庆祝复活节。

教宗结束他的省思时强调，“在耶稣内，希望永远是可能的”，“我们同心合意走向耶稣时，祂支持我们的希望”。教宗再次提到耶稣问玛尔大的问题：“你信么？我们相信彼此的共融吗？”

（27.01.2025）链接网址：www.vaticannews.cn

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