教宗与加沙天主堂通视频电话：我为你们祈祷

教宗方济各每天傍晚与加沙天主堂本堂神父罗马内利和副本堂阿萨德神父通视频电话，关怀在堂口避难的男女老少。

（梵蒂冈新闻网）每天傍晚7点与加沙地带天主教圣家堂通视频电话，已然成了教宗方济各一年多以来的例行夜间活动。这是他与加沙堂区团体自2023年10月9日起保持联系的方式，那里有超过600名基督徒和穆斯林躲在圣堂和学校内避难。

不起眼却有力的举措

虽然只是短短几分钟的通话，却是温暖的时刻。教宗问了简单而有意义的问题，例如：「你们怎么样？你们吃了什么？」他聆听、祝福，问候男女老少。

由于时差的缘故，教宗致电时，加沙已经是晚上8点了。视频显示出夜晚的寒冷，然而自从停火以来，重压在百姓身上长达15个月的恐惧和暴力气氛逐渐消散。

元月22日晚上，加沙副本堂阿萨德神父在电话中告诉教宗：「今天晚上，整个团体吃了鸡肉，吃鸡翅！」他高兴地向教宗汇报。他兴奋的语气会让人以为他是第一次与教宗交谈，但事实上，他一天前才刚与教宗通过电话。

欢喜的时刻

同样在电话旁的本堂神父罗马内利参与了谈话：「是我们敬爱的教宗！」他高声把其他人叫过来。接著，手机镜头转向聚在院子里、裹著围巾、戴著帽子的儿童、妇女和男人。一名医生率先用阿拉伯语跟教宗问安，教宗也以阿拉伯语回应。

妇女和儿童的声音通过电话传来，教宗微笑著挥手，开心地与孩子们打招呼，夹杂著意大利语、英语和西班牙语，并且划了十字圣号。

副本堂神父告诉教宗：「他们都想要向您表达感谢，圣父教宗。他们为您祈祷，因为您总是为他们祈祷。」教宗幽默地说：「祈求好的，别求坏的！」道别时，教宗用阿拉伯语说了声「谢谢」，然后才挂上电话。

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