教宗致函特朗普：我恳求天主降福于亲爱的美国人民

教宗方济各为特朗普就职为美国第47任总统发表贺函，恳求天主降福于「亲爱的美国人民」、特朗普总统和他的家庭，并祈求天主带领他致力于促进和平。

（梵蒂冈新闻网）在特朗普（Donald J. Trump）就职为美国第47任总统的机会上，教宗方济各于元月20日向特朗普总统寄发贺函。教宗写道：「我祈求天主带领您致力于在各民族之间促进和平与修和。」

「在您就职为美利坚合众国第47任总统的机会上，我致以诚挚的问候，并保证会祈求全能的天主在您履行崇高的职务时赐予您智慧、力量和保护。」

「贵国的理念是作个人人都有机会并得到接纳的地方。受到此理念的启发，我祝望在您的领导下，美国人民将繁荣昌盛，始终努力建设一个更公正的社会，那里没有仇恨、歧视或排斥的空间。」

与此同时，教宗表示，「正值我们人类大家庭面临诸多挑战，更别说是战争的祸患，我也恳求天主带领您致力于在各民族之间促进和平与修和」。

圣父教宗最后写道：「怀著这些情感，我为您、您的家庭和亲爱的美国人民恳求天主沛降祝福。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html