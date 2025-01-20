搜索

搜索

搜索

简中简体中文
Trump's inauguration is being moved indoors due to dangerously cold temperatures expected on Monday in Washington Trump's inauguration is being moved indoors due to dangerously cold temperatures expected on Monday in Washington  (REUTERS)
教宗
繁體

教宗致函特朗普：我恳求天主降福于亲爱的美国人民

教宗方济各为特朗普就职为美国第47任总统发表贺函，恳求天主降福于「亲爱的美国人民」、特朗普总统和他的家庭，并祈求天主带领他致力于促进和平。

（梵蒂冈新闻网）在特朗普（Donald J. Trump）就职为美国第47任总统的机会上，教宗方济各于元月20日向特朗普总统寄发贺函。教宗写道：「我祈求天主带领您致力于在各民族之间促进和平与修和。」

「在您就职为美利坚合众国第47任总统的机会上，我致以诚挚的问候，并保证会祈求全能的天主在您履行崇高的职务时赐予您智慧、力量和保护。」

「贵国的理念是作个人人都有机会并得到接纳的地方。受到此理念的启发，我祝望在您的领导下，美国人民将繁荣昌盛，始终努力建设一个更公正的社会，那里没有仇恨、歧视或排斥的空间。」

与此同时，教宗表示，「正值我们人类大家庭面临诸多挑战，更别说是战争的祸患，我也恳求天主带领您致力于在各民族之间促进和平与修和」。

圣父教宗最后写道：「怀著这些情感，我为您、您的家庭和亲爱的美国人民恳求天主沛降祝福。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2025 January 20, 13:25

教宗日程
收听播客
收听播客
教宗清晨弥撒
教宗清晨弥撒
三钟经
三钟经
教宗公开接见
教宗公开接见
您对重大使命的贡献 您对重大使命的贡献