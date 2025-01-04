教宗叮嘱修女：与所有人对话，承认每个人的独特性

教宗方济各接见锡耶纳圣女加大利纳学校传教修女会第15届修会大会与会者，与她们省思了三个面向：成圣、陶成和亲切。

（梵蒂冈新闻网）我们要实践普遍成圣的召叫，为此作见证，并通过专业素养和陶成把它传给后代子孙，更要传扬真正的幸福。教宗方济各元月4日上午在梵蒂冈接见锡耶纳圣女加大利纳学校传教修女会第15届修会大会与会者，向她们强调了这项使命。

为当今的问题作出有创意的回应

可敬者廷卡尼（Luigia Tincani）于1924年成立了这个道明会大家庭的女修会。教宗提及该修会的创会百周年纪念，称其会祖的遗产是为我们时代的问题寻找「有创意的回应」。这反映在该修会所选的大会主题上：理解当下，好能在与教会同行的道路上一起了解修会的未来。

普遍成圣的召叫

教宗勉励修女们帮助那些信仰冷淡和远离信仰的人认识普遍成圣的召叫。这是每个生命的「本质」目的。

「成圣是一件喜悦的事，成圣吸引人，成圣是精神上的喜乐。的确，圣德不容易找到，但是仰赖天主的恩宠，我们就可以做到。这项使命今天是何等重要，尤其是对青年而言！」

远离有害的闲话

对在场的修女们来说，这一切体现在道明会的格言上：「默观所得，与人分享。」换句话说，就是将跟随基督的果实传给其他人，否则就会掉进「闲话」的陷阱。

教宗邀请修女们远离闲言碎语，说：「闲话会杀人，闲话有害处。拜托，妳们之间不要有任何闲话，一点也不要有。」

认识我们社会的美善

谈到「陶成」一词，今天可以抽换成「专业素养」。教宗阐明，这不是予以缩减，而是更新对研究、交流和分享学问的关注。如此一来，就能实现梵蒂冈第二届大公会议的理念，「在当今社会的动态中找到一切美善」。

教宗提出「开放」这个关键词，并鼓励修女们「与所有人交谈」。这教导来自耶稣：除了魔鬼以外，祂从不轻视任何人。

圣神恩典的使者

这一切要是少了「亲切」就无法达成。教宗表明，亲切的生活风格与「满脸醋意」的态度截然不同。后者显得不友善，非但不能吸引信友，反而疏远人群。

教宗最后敦促修女们做幸福的使者，传扬圣神的恩典，尤其是在青年之间，珍惜每一次的交流。

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