教宗接见巴伦西亚教省修生：从泥浆中绽放团结之光

教宗接见西班牙巴伦西亚教省的培育者及修生。去年年底，巴伦西亚教省内遭剧烈洪灾袭击，造成200多人死亡和严重破坏。教宗说，痛苦和哀伤“使我们向希望敞开”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月30日在梵蒂冈宗座大楼接见了西班牙巴伦西亚教省的培育者及修生。那里去年10月底遭猛烈洪灾袭击，造成200多人死亡，以及巨大而严重的损失。教宗在用西班牙语的讲话中，提到每个人要面对的问题。

教宗说：“天主在你们中间‘成了泥浆’。尽管痛苦和哀伤很无情，但它们使我们向希望敞开，因为它们迫使我们跌入低谷，放下一切看似支撑我们的东西，从而让我们走得更远。这不是我们独自能完成的事；这是你们已经历过且现在正在经历的巨大黑暗。我想到很多人的无私援助、人们全然奉献的眼神，他们能用天主的温柔启发我们。你们蒙召在这个领域工作。”

接著，教宗提到西班牙发生的事。他指出，这场洪灾展现了“每个人在生活中都必须要面对失去，都会感到孤独、迷失方向，以及都需要相互支持才能继续前行”。

教宗在讲话中谈到希望，希望不是乐观，“希望是另一回事”，希望不会“对人们的苦难轻松以对，拿几句应景的好话来安慰人”。“我们的希望有一个名字，耶稣，这位天主没有对我们的泥浆感到厌烦，祂没有将我们从泥浆中救出，却为我们而成了泥浆。”做司铎应当效法基督、成为基督第二，在人们的痛哭中成为泥浆。

教宗最后表示，需要做的，就是接近“伤心欲绝”的人，在巴伦西亚有很多人的生活被撕碎。“你们要将自己奉献给他们，就如基督在圣体圣事中所做的那样”。教宗勉励未来的司铎们不求回报地献出自己，“因为你们拥有的一切都是白白得来的，你们不要忘记白白分施”。

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