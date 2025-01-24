教宗致函达沃斯经济论坛：人工智能应促进人性尊严

正值2025年世界经济论坛正在达沃斯举行，教宗方济各发表信函，呼吁要秉持伦理原则并且负责任地使用人工智能，绝不可为了效率而侵犯人性尊严。

（梵蒂冈新闻网）「人性尊严绝对不应该因效率的缘故而遭受侵害。」教宗方济各在写给2025年达沃斯世界经济论坛的信函中如此表示。

今年达沃斯世界经济论坛的主题是「智能时代的合作」。圣父教宗首先指出，该论坛提供良机来省思人工智能这项工具，它不仅有利于合作，更能促使万民团结。

智慧的恩典

教宗表示，基督徒传统上将智慧的恩典视为人类「依照天主的肖像」受造的本质层面。

同时，教宗也强调，在促进科学、科技、艺术和人类其他形式的努力方面，天主教会始终扮演重要角色，予以支持，而且「视之为男女与天主的合作领域，以促使有形可见的创造工程日臻完善」。

出乎预料的情况有其风险

有鉴于人工智能是要学习人类智慧，教宗称这会导致一连串独特的问题和挑战，尤其是当科技要学习并独立做某些决策时，它或许会做出其设计者没有预料到的反应。

正因如此，教宗表示，「在伦理责任、人类安全，以及这些社会发展可能的更广泛后果方面」，人工智能「引起一些重大问题」。

辅助人类

教宗赞赏「人工智能运用得当时，有助于人类自由且负责任地实现其圣召」。就如同其他所有的人类活动和科技发展那样，人工智能也必须服从人类，并为达成「更大的正义、更广的友爱和更有人情味的社会关系秩序」作出贡献。这比「科技领域的进步更加宝贵」。

此外，圣父教宗也提醒要当心人工智能可能会被用来推进「科技至上的模式」，也就是认为世界上的所有问题只要通过技术手段就能解决。「因著这种模式，人性尊严和手足情谊经常屈服于追求效率，仿佛现况、美善和真理天生源自于科技与经济的力量一样」。

教宗强调，「人性尊严绝对不应该因效率的缘故而遭受侵害」。

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