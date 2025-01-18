教宗接见西班牙修生：耶稣是我们唯一的希望

教宗方济各问候来自西班牙科尔多瓦的修生时，邀请他们走出舒适区，成为希望的携带者。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月17日在梵蒂冈克莱孟厅接见了西班牙科尔多瓦圣彼肋吉大修院的修生和培育者，吁请他们成为希望的携带者。

教宗在讲话中勉励未来的司铎们识别希望的三个“标记”。首先是“方向”，即走向“天堂”，走向与耶稣的最终相遇。这是需要勇气的旅程，要离开那些“最舒适的地方”。教宗将这些地方比做死胡同，若要走这旅程，就得“辛苦且羞愧地”倒退出来。

接著，教宗邀请在场的人省思沿途中出现的“危险”。年纪轻轻的彼肋吉（Pelagio）就亲身经历过。他是来自科尔多瓦的“幼小圣人”，于925年因信仰被斩首，当时他年仅13岁。他在战争的痛苦和暴行中，戴著“希望的头盔”。

教宗说，“只要相信耶稣会一直帮助你们、赐予你们成为希望的撒播者的力量，你们就可以做出见证，可以坚持走在上主的道路上”。

希望的第三个标记是“休憩的地方”。教宗解释道，在每条道路上，我们都需要得到耶稣的支持、感受到“祂的临在，祂是我们唯一的希望”。通过圣言和圣体，耶稣是“食粮”。我们在路上受伤泄气时，祂治愈我们、为我们打气；我们被辛劳压倒、必须停下来休息时，祂接待我们。“我们信赖耶稣，就不会怀疑我们必将到达所渴望的港口”。

教宗最后表示，在这道路上，“我们不能独自前行，而要携手并进，引导、保护、帮助和祝福上主托付给我们的人”。

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