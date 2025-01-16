教宗接见拉美明爱会负责人：天主保障弱小者的天使

教宗接见拉丁美洲和加勒比海明爱会的负责人，鼓励他们藉著微小的仁爱关怀的行为传播基督救赎世人的大爱。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月15日在周三公开接见活动前，在保禄六世大厅内的小厅，接见了在罗马参加保护未成年人第二期培训课程的拉丁美洲和加勒比海明爱会的负责人。他在讲话中强调了“关怀文化”可以用“保障”一词来概括。

教宗解释到，在西班牙文的权威辞典中将“保障”定义为“守护、保护和维护”。教宗说：“我想大家都谈论到了这些，但我特别注意的是，在战争时期，根据军事指挥官的命令，在村镇或住家入口放上标记，以免被士兵伤害到。”教宗指出，这关于“保障”的概念让人想起《厄则克耳先知书》和《默示录》，其中写道，“上主对祂的天使说：凡因城中发生的丑恶之事而悲痛哀号的人，要在他们额上划一个十字记号”（参阅：则九4）。

教宗强调说，上主要求我们，祂的使者，祂的天使肩负起“保障”的使命，“在所有来到我们明爱会的人的额头上划上祂的神圣十字圣号，这些人因所遭遇的不义和罪恶行为而流泪叹息”。

教宗敦促道，就是要实际地为每位得到帮助的人、每一位专业人士和与我们相遇的所有的人划上这十字圣号”，这就是在他内承认“他具有基督的弟兄的尊严”。教宗最后指出，“保障”是一个“神圣的词语”，是“基督写在每位男女额头上的词语，它就如一面镜子一样，写在我们的心中、我们的脆弱中，“期盼我们每一位能藉著微小的爱德与关怀的行动成为天主圣爱的承载者”。

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