教宗：邪恶的时日不多，战争和死亡不会获胜

教宗方济各在第六届天主圣言主日弥撒强调，福音是活的圣言，绝不叫人失望。耶稣「使我们摆脱一切内在的锁链」，开启我们的「心灵之眼」。教宗当天为40名来自不同国家的平信徒授予读经职。

（梵蒂冈新闻网）整部圣经向我们讲述天主圣言，祂为了救世人而道成肉身；换句话说，整部圣经「都让我们记得基督和祂的工程」，并由「圣神在我们的生活和经历中予以落实」。教宗方济各元月26日天主圣言主日在梵蒂冈圣伯多禄大殿主持弥撒，他在讲道中如此表示。参礼者约有6500人。

当天也是禧年传播界庆典的最后一天，同时教宗为40名不同国籍的平信徒授予读经职，并托付给他们每人一本圣经，以强调我们蒙召藉著圣言为祂作见证，「向各时代、各地方传扬福音」。在第六届天主圣言主日，教宗再次叮嘱在场全体信友要养成诵读圣经的习惯。

耶稣使命的五个行动

教宗在弥撒讲道中阐述了主日福音。根据圣史路加记载，耶稣宣读了《依撒意亚先知书》的一段经文，然后「揭露自己是默西亚」，即天主的受傅者。

这段经文概述了基督使命的五个行动：「向贫穷人传报喜讯、向俘虏宣告释放、向盲者宣告复明、使受压迫者获得自由，宣布上主恩慈之年。」（路四18-19）教宗指出，因此，福音是「怜悯、仁慈、光明、自由且喜乐」的话语。

福音绝不叫人失望

教宗逐一解释了耶稣的五个行动，并勉励所有的人身体力行。而且，基督在落实这些行动时，「向我们宣讲天主接近我们的贫困、将我们从罪恶中赎回来、启迪我们的眼、打破压迫的枷锁」，赐给我们新生命，与我们并肩同行。

「祂赐给我们的救恩还没有完全实现。我们都知道这点。然而，战争、不义、伤痛、死亡不会有最后的话语权。事实上，福音是活的圣言、是肯定的话语，绝不叫人失望。福音绝不使人蒙羞。」

向穷人传报喜讯的怜悯话语

基督「被派遣去向贫穷人传报喜讯」，也就是天主的国临近了。祂让我们明白，「上主来眷顾祂的子民，照顾卑微和不幸的人」。教宗强调，福音是喜讯，是「怜悯的话语」。我们蒙召去「行爱德、宽恕近人的罪过、慷慨投入社会工作」。

未来属于天主

接著是向俘虏宣告释放。教宗表示，基督告诉我们，「邪恶的时日不多了，因为未来是属于天主的」。

「因著圣神的德能，耶稣将我们从一切罪过中赎回来，使我们的心灵自由，摆脱一切内在的锁链，在世上带来天父的宽恕。这福音是仁慈的话语，召叫我们成为热爱和平、团结与修和的见证人。」

权势与虚荣使人对弱小者视而不见

使盲者复明则是更广大的工程，耶稣照亮每个人的内心，因为人的内心会是罪过的栖息之所。因此，基督的话语是「光明的话语」，「叫我们迎接真理，去为信仰做见证」，在生活上言行合一。

「默西亚为我们开启心灵的眼，它往往因权势和虚荣的媚惑而眼花撩乱：那是心灵的疾病，妨碍我们辨认出天主的临在，使我们对弱小者和受苦者视而不见。」

在基督名字内的弟兄姐妹

此外，耶稣来，也是为了使受压迫者获得自由，其首要意义是，基督「使我们成为在祂名字内的弟兄姊妹」。因此，「因著天主爱的威能，打破了迫害与死亡的牢笼」。所以，天主的话语是「自由的话语」，催促「心灵悔改、心意诚实，并在磨难中坚忍不拔」。

耶稣宣告的新时代不会消耗生命

最后，耶稣宣告的「上主恩慈之年」是「新的时代，不会消耗生命，却使之焕然一新」。教宗指出，刚展开的禧年预备我们怀著希望去与救主相遇。为此，基督的话语是「喜乐的话语」，敦促我们「去接纳、共融，并以朝圣者的身份踏上旅途，走向天主的国度」。

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